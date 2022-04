Juventus-Inter: diretta streaming, canale TV, come vedere la Serie A online, orario d’inizio, quote, pronostico

La Juventus domenica ospiterà l’Inter a Torino per uno dei Derby d’Italia più attesi dagli ultimi ricordi. I nerazzurri hanno molto da perdere visto che hanno avuto un brutto momento e non vincere contro la Juventus potrebbe mettere fine alle loro speranze di scudetto. D’altra parte, i bianconeri possono rafforzare le loro ambizioni di titolo ancora lontane e vincere contro un avversario può aiutarli non solo a recuperare terreno contro la vetta della classifica, ma dare loro una motivazione in più mentre superano l’Inter in classifica di Serie A. Sarà uno scontro molto teso tra le due parti. La Juventus ha attualmente la striscia di imbattibilità più lunga in Serie A (16 partite, V11 P5). Dal 30 novembre, la Juventus è una delle uniche due squadre nei big-5 campionati europei che sono rimaste imbattute (anche Siviglia – 15 partite).

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 3 aprile | Volta: 14:45 ET

Posizione: Stadio Allianz — Torino, Italia

TV: Rete sportiva CBS

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Juventus +185; Disegna +225; Inter +155 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Juventus: Il tecnico Massimiliano Allegri ha annunciato sabato che Paulo Dybala scatterà contro l’Inter e questo è sicuramente qualcosa di interessante considerando che l’attaccante argentino lascerà il club a fine stagione, come annunciato la scorsa settimana dal club. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più della Juventus in questa Serie A in questa stagione (13, tanti quanto il Napoli) e solo il Torino (3) ha subito meno tiri in porta in media dei bianconeri (3,1) – L’Inter è la sesta squadra in questa classifica, con 3,6 tiri in porta affrontati a partita.

Inter Milano: Il I nerazzurri stanno attraversando un momento difficile e hanno vinto solo una partita (contro la Salernitana) nelle ultime sette. Simone Inzaghi ha un disperato bisogno di una reazione come quella di vincere a Torino per mantenere vive le ambizioni di corsa al titolo. Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte contro la Juventus (1-3 in Serie A il 3 novembre 2012). Nel frattempo, la Juventus ha vinto 10 partite e ne ha pareggiate quattro. Dopo l’1-1 di Milano nell’andata, l’Inter potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le gare stagionali di campionato contro la Juventus per la prima volta dal 2008/09 (vittoria 1-0 al Meazza e pareggio 1-1 a Torino all’epoca ).

Predizione

È una partita difficile da pronosticare perché potrebbe essere una partita serrata con le due squadre che dovranno fare uno sforzo in più per vincere. L’Inter ha molto da perdere e questo può sicuramente influenzare il loro atteggiamento in campo. Scegliere: 1-1