Juventus-Fiorentina: diretta streaming, canale TV, come vedere Coppa Italia online, orario d’inizio, quote, news

Dopo l’andata di Firenze che ha visto la Juventus vincere grazie allo sfortunato autogol di Lorenzo Venuti, la Fiorentina affronterà la Juventus a Torino per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Martedì l’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan e ha raggiunto la prima finale di Coppa Italia dal 2011. Il vincitore di questa seconda semifinale affronterà la squadra di Simone Inzaghi a Roma l’11 maggio. Massimiliano Allegri insegue la sua quinta Coppa Italia da allenatore della Juventus e non ha mai perso le finali di questa competizione da allenatore. La Fiorentina, invece, ha vinto la competizione sei volte, ma l’ultima volta risale al 2000-2001 sotto la guida di Roberto Mancini e da allora è arrivata in finale solo una volta, perdendo contro il Napoli nel 2014.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 20 aprile | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Stadio Allianz — Torino, Italia

TV: Rete sportiva CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

Copertura pre-partita: 14:30 ET

Notizie di squadra

Juventus: Dusan Vlahovic è l’uomo che tutti aspettano nella gara di ritorno dopo essersi sentito piatto di fronte alla sua ex squadra all’andata. Questa volta può contare anche sul supporto dei tifosi di casa. L’attaccante serbo è in buona forma, ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A e in totale ha segnato sette gol da quando è arrivato nel suo nuovo club lo scorso gennaio. Paulo Dybala dovrebbe iniziare in panchina e probabilmente entrerà nel secondo tempo con Alvaro Morata che probabilmente inizierà al fianco di Vlahovic.

Fiorentina: La squadra di Vincenzo Italiano sta decisamente giocando bene, ha perso solo una partita nelle ultime nove. I viola sono in corsa per il posto in Europa League quest’anno, il che è particolarmente impressionante visto che Italiano è stato nominato in estate dopo che la nomina di Rino Gattuso è stata bruscamente revocata dopo alcune discussioni interne con il direttivo. Anche dopo aver perso Vlahovic a gennaio, la Fiorentina ha mantenuto lo spirito e ha continuato a stupire, performando ad alto livello e giocando con grande intensità. La Fiorentina ha perso il giocatore chiave Gaetano Castrovilli questa settimana dopo la partita contro il Venezia con test che hanno rivelato danni al suo ACL, MCL e al menisco laterale del ginocchio sinistro. È probabile che salterà non solo il resto di questa stagione, ma anche la maggior parte della prossima.

Predizione

La Juventus spingerà al massimo per raggiungere la finale e la Coppa Italia è l’unica opportunità che hanno quest’anno per vincere un trofeo. Non possono perdere l’occasione. SCEGLIERE: Juventus 1, Fiorentina 1