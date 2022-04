Juventus-Cagliari quote, scelte, come guardare, live streaming: 9 aprile 2022 Pronostici Serie A italiana

Dopo un’uscita senza tante cerimonie dalla partita di UEFA Champions League di quest’anno, Juve si aggrappa al quarto posto nella classifica di Serie A italiana per un’offerta automatica per tornare la prossima stagione. Cagliari si trova a rischio retrocessione per la prima volta dal 2014-15 ed è a soli tre punti di vantaggio dagli ultimi tre. I due club si incontreranno sabato con motivazioni diverse, ma ogni squadra ha bisogno di una vittoria mentre la stagione sta finendo. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio della Sardegna Arena è fissato per le 14:45 ET in Sardegna, in Italia. Caesars Sportsbook elenca la Juventus come la favorita di -165 (rischiare $ 165 per vincere $ 100) sulla linea di denaro di 90 minuti. Il Cagliari è un perdente di +500 nelle ultime quote Juventus vs Cagliari e un pareggio ha un prezzo di +285. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte Cagliari-Juventus dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Juventus-Cagliari, Eimer sostiene la Juventus per segnare più di 1,5 gol per una vincita di -130. L’ultimo incontro tra le due formazioni di dicembre si è concluso con il 2-0 della Juventus, anche se la Juve è stata superata e superata dagli isolani. La Juventus era senza infortunati Paolo Dybalae la partita si è svolta prima del capocannoniere Dusan Vlahovic si è unito alla squadra nella finestra di mercato invernale.

Nelle ultime tre partite tra i due club la Juventus ha segnato almeno due gol. Oltre al 2-0 del Cagliari nel luglio 2020, la Juve ha segnato almeno due gol sugli isolani nelle ultime sei gare. Purtroppo per il Cagliari, la mancanza di esecuzione in difesa nelle ultime uscite non è da attribuire a niente di più che a una cattiva forma. Senza alcun infortunio sulla linea di fondo, ha provveduto a consentire agli avversari di segnare almeno due gol in tre delle ultime quattro partite.

Vlahovic è tornato a segnare con la Juventus ed è attualmente in parità per il maggior numero di gol in Serie A Ciro Immobile. Vlahovic sta facendo sapere ai fan e alla proprietà allo stesso modo che i soldi spesi per lui ne sono valsi la pena”, ha detto Eimer a SportsLine. “La Juventus sa che dovrebbero essere tre punti facili e importanti da afferrare, soprattutto con alcuni incontri difficili sul resto orario.”

