Juventus-Bologna quote, scelte, come guardare, live streaming: 16 aprile 2022 Pronostico Serie A italiana

La Juventus ha avuto il numero del Bologna FC negli ultimi anni ei bianconeri puntano a vincere ancora una volta in un intrigante incontro di Serie A di sabato. Entrambe le squadre stanno uscendo dalle vittorie in Serie A, con la Juventus che ha battuto il Cagliari 2-1 dietro il gol della vittoria di Dusan Vlahovic il 9 aprile e il Bologna che ha infranto il punteggio di 2-0 sulla Sampdoria l’11 aprile. La Juventus ha vinto quattro delle sue ultime cinque partite, mentre il Bologna ha faticato a trovare consistenza. I bianconeri sono usciti vittoriosi l’ultima volta che questi club si sono incontrati, segnando una vittoria in trasferta per 2-0 il 18 dicembre. Puoi vedere cosa succede questa volta quando trasmetti l’azione in streaming su Paramount+.

Il calcio d'inizio dallo Juventus Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 12:30 ET. Le ultime quote Juventus vs Bologna di Caesars Sportsbook elencano la Juventus come il -280 (rischiando $ 280 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Bologna il +850 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +370 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Juventus-Bologna

Data Bologna-Juventus: sabato 16 aprile

Bologna-Juventus ora: 12:30 ET

Bologna-Juventus in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Bologna-Juventus

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 61-45 nelle sue ultime 106 scelte di calcio, restituendo oltre $ 1.000 per $ 100 scommettitori.

Per Juventus-Bologna, Sutton ha segnato meno di 2,5 gol con una quota di -105. Entrambe le squadre hanno giocato partite a punteggio basso nelle ultime settimane, tenendo gli avversari fuori dal referto pur non segnando molto. Il Bologna è stato escluso per quattro partite consecutive che hanno portato alla vittoria sulla Samp, mentre la Juventus è stata esclusa nell’ultima partita in casa.

“La Juventus è stata esclusa in due delle ultime quattro partite in tutte le competizioni e la squadra di Massimiliano Allegri ha subito più di un gol solo una volta nelle ultime sette partite”, ha detto Sutton a SportsLine. “Il Bologna, intanto, è rimasta senza reti in quattro delle ultime cinque partite, motivo principale per cui sabato sosterrò l’under”.

