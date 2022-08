Just Eat Takeaway vende la filiale brasiliana

Piattaforma per la consegna dei pasti Mangia solo da asporto venderà la sua partecipazione nel servizio di consegna brasiliano iFood al fondo di investimento Prosus. Questo dovrebbe raccogliere più di 1,5 miliardi di euro.

Ben ricevuto

Just Eat Takeaway ha raggiunto un accordo con il fondo di investimento sudafricano Prosus per la vendita della sua partecipazione del 33% nel brasiliano iFood. Prosus pagherà 1,5 miliardi di euro, cifra che potrebbe aumentare di 300 milioni di euro se il mercato del delivery dei pasti andrà bene nei prossimi mesi. L’accordo deve ancora essere approvato dagli azionisti.

Just Eat Takeway potrebbe sicuramente utilizzare i soldi: nella prima metà dell’anno, la società ha registrato una perdita record di 3,48 miliardi di euro, anche a seguito delle svalutazioni della sua controllata americana Grubhub. Anche quella società è ancora in vendita. Gli investitori non hanno mai pensato che l’acquisizione di Grubhub fosse una buona idea e hanno punito Just Eat Branch in borsa, mentre d’altra parte la notizia dell’accordo con Prosus è ora accolta bene.