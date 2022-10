Just Eat Takeaway redditizio nonostante il calo degli ordini

Prima del previsto, azienda di consegna pasti Mangia solo da asporto è diventato redditizio. Nonostante le circostanze difficili, l’azienda è ben posizionata per il futuro, afferma il top executive Jitse Groen.

Puntare sull’efficienza

“Dopo due anni di investimenti significativi in ​​seguito alla fusione e alla pandemia, sono lieto che Just Eat Takeaway.com sia tornato alla redditività prima del previsto”, ha dichiarato il CEO Jitse Groen in un aggiornamento trimestrale. L’utile operativo rettificato è stato positivo per la prima volta nel terzo trimestre. Il valore lordo della transazione è aumentato del 2% a 6,9 miliardi di euro, nonostante un calo dell’11% degli ordini a 235 milioni.

Le cifre nere sono il risultato di un focus sull’efficienza: l’azienda ha affermato di aver ottenuto “miglioramenti materiali” in termini di entrate per ordine, costi di consegna per ordine e costi operativi. In Germania, Just Eat Takeaway ha registrato la crescita più forte; negli Stati Uniti, la partnership di Grubhub con Amazon sta mostrando risultati iniziali incoraggianti.

“Sebbene il contesto dei consumatori sarà probabilmente difficile a causa dell’ambiente macroeconomico, Just Eat Takeaway.com è ben posizionato per catturare una crescita futura redditizia”, ​​ha affermato Groen. I buoni risultati di Just Eat Takeaway sono in netto contrasto con le continue perdite dei concorrenti Deliverooche il mese prossimo getterà la spugna nei Paesi Bassi.