Just Eat Takeaway prenoterà il primo profitto entro la fine dell’anno

Mangia solo da asporto prevede di realizzare il suo primo profitto nella seconda metà di quest’anno. Questo è prima di quanto inizialmente stimato dalla società di consegna dei pasti.

L’azienda abbassa le prospettive di crescita

Just Eat Takeaway.com diventerà redditizio nella seconda metà del 2022, promette l’azienda. La società di consegna pasti prevede di generare un EBITDA rettificato positivo entro la fine di quest’anno. Questo è prima di quanto previsto inizialmente dalla direzione ed è dovuto a notevoli risparmi sui costi, secondo l’azienda. È la prima volta che Just Eat Takeaway pubblicherà un profitto.

La società di consegna pasti afferma che sta migliorando le entrate per ordine, i costi di consegna per ordine e i costi generali e operativi. In futuro, l’ulteriore miglioramento della redditività resta “una delle massime priorità”. Entro il 2023, l’azienda prevede quindi di mantenere i profitti. Nel primo semestre di quest’anno l’EBITDA chiude ancora sotto zero a 134 milioni di euro, una perdita record.

Tuttavia, la piattaforma dei pasti riduce le sue previsioni di entrate per l’intero anno: le entrate lorde (GTV o valore di tutte le transazioni) cresceranno solo a “basse cifre singole” quest’anno a causa delle condizioni macroeconomiche incerte e della volatilità delle valute. In precedenza, la società di consegna pasti prevedeva una crescita di circa il 5%.