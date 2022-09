Jurgen Klopp strappa l’idea di gioco All-Star di Todd Boehly: “Vuole portare anche gli Harlem Globetrotters?”

Chelsea il proprietario Todd Boehly ha proposto l’idea di avere una partita All-Star della Premier League martedìma Liverpool l’allenatore Jurgen Klopp si è affrettato a esprimere il suo dispiacere per l’idea, prendendosi anche la libertà di scherzare.

Parlando alla Salt Conference di New York, il proprietario e presidente del Chelsea ha sostanzialmente affermato di sperare che la Premier League possa imparare dagli sport americani, dove gli All-Star games sono piuttosto popolari e generano entrate significative.

“La gente parla del perché non abbiamo più soldi per la piramide? La MLB ha fatto il suo All-Star Game quest’anno. Hanno guadagnato $ 200 milioni da un lunedì e un martedì. Potresti fare un gioco All-Star Nord vs Sud da la Premier League per finanziare la piramide molto facilmente”, ha detto Boehly.

Ha anche suggerito di organizzare un torneo con le ultime quattro squadre della Premier League per sopravvivere.

Questa idea di gioco non ha entusiasmato molto Klopp, che ha espresso la sua opinione dopo la partita di Champions League di martedì contro l’Ajax, vinta 2-1 dai Reds.

“L’All-Star Game? Non ha aspettato molto”, ha detto Klopp. “Oh fantastico, forse può trovare una data per questo. È completamente diverso in America. Vuole portare anche gli Harlem Globetrotters?”

Klopp è anche sempre molto attento a sottolineare il numero di partite che i suoi giocatori devono affrontare a stagione e come questo influisca sulle prestazioni e sulla qualità del gioco. L’allenatore tedesco non è nuovo a questo tipo di commenti su possibili idee per lo sport. Klopp è stato uno degli allenatori più critici quando il Il progetto della Super League è diventato pubblico nell’aprile 2021, nonostante il Liverpool facesse parte anche delle squadre che volevano creare una nuova competizione europea.

Klopp non è stata l’unica persona a reagire con scetticismo all’idea. Parlando su Champions League Oggi su Sommo+ espresso un certo scetticismo sul fatto che l’idea fosse utile.