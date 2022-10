Jurgen Klopp difende Trent Alexander-Arnold: “Qualunque squadra avrei in questo momento, sceglierei Trento”

quando Liverpool ospiterà Brighton e Hove Albion ad Anfield sabato, Trento Alexander-Arnold avrà un po’ di attenzione in più su di lui dopo una pausa per la nazionale che non lo ha visto fare la rosa per nessuno dei due dell’Inghilterra Partite della Nations League. Anche se Gareth Southgate è tornato con il 3-4-3, in entrambe le partite della Nations League, non è riuscito a trovare spazio per Alexander-Arnold usando Kyle Walker e Rece James. Il team manager del club di Alexander-Arnold, Jurgen Klopp, pensa che sia un grosso errore.

“La gente dice che non è un buon difensore, non è vero, è un buon difensore, non sempre difende bene, è vero. Ha 23 anni. Ci stiamo lavorando. Qualunque sia la squadra che avrei in questo momento , sceglierei Trent. È eccezionale”, ha detto Kopp a proposito di Alexander-Arnold prima della sua partita contro il Brighton, “L’Inghilterra è benedetta con i giocatori in questa posizione. Reece James può giocare 3 in difesa, lo ha fatto bene per Chelsea. È una decisione di Gareth. Lo ha fatto lui. Lo vedo diversamente. Non significa giusto o sbagliato”.

Alexander-Arnold è un talento generazionale nell’età d’oro dei terzini destri dell’Inghilterra, ma deve affrontare Kieran Trippier, James e Walker. Avrebbe più senso per Southgate schierare il versatile James al centro difensore, dove il suo comfort sulla palla può aiutare a coprire la mancanza di profondità a centrocampo senza Kalvin Phillips. Ciò consentirebbe ad Alexander-Arnold di spruzzare passaggi sui tre davanti, cosa che fa abbastanza bene a Liverpool mentre supporta Luis DiazDarwin Nunez e Mohamed Salah.

Ci sono momenti in cui Alexander-Arnold può essere sorpreso a difendere, ma sono più che compensati dal valore offensivo che porta in una partita. L’Inghilterra potrebbe giocare un sistema diverso rispetto al Liverpool, ma ciò non rende Alexander-Arnold meno prezioso per i Tre Leoni. Quindi, mentre Southgate ha definito Trippier un difensore a tutto tondo migliore, il che potrebbe essere vero, non dovrebbe essere il fattore definitivo in chi inizia come terzino destro.

Poi c’è l’altro lato del campo dove Luca Shaw aveva giocato ma ha perso il suo ruolo di partenza a Manchester United. Il miglior ruolo di Trippier per la nazionale è quello di tenere premuto il campo e giocare quando Southgate vuole un’opzione o un incantesimo più difensivo Bukayo Saka chi può iniziare lì quando è necessaria una formazione più aggressiva.

Quindi Klopp ha ragione. Alexander-Arnold è un buon difensore e un grande attaccante, ma allo stesso tempo non riesce a farsi trascinare in una guerra di parole con l’allenatore dell’Inghilterra. E, ammettiamolo, Klopp trae vantaggio dall’avere un Alexander-Arnold ben riposato e motivato in vista di un intenso periodo di calcio prima della Coppa del Mondo. Come ha detto Klopp, “Trent è tornato non in vena di festa, ma accetta la decisione del manager perché è estremamente brillante”.

I prossimi nove giorni vedranno il Liverpool affrontare il Brighton, Rangerse Arsenale in partite critiche per prepararsi a un appuntamento incombente Manchester City a metà ottobre. I Reds sono a nove punti dalla vetta della Premier League ma hanno una partita in mano contro Arsenal e Manchester City dopo i rinvii dovuti alla morte della Regina Elisabetta. Con quello che c’è all’orizzonte per i Reds, Klopp ha un modo in più per motivare Alexander-Arnold e la squadra potrebbe vederli in una posizione molto diversa dalla Coppa del Mondo mentre Alexander-Arnold mette in scena prestazioni troppo belle per essere ignorate per la nazionale squadra.