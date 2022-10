Jumbo: l’ex CFO Ton van Veen assume la carica di CEO

Con Frits van Eerd che si è dimesso (per il momento) dalla carica di CEO di Jumbo, l’ex CFO Ton van Veen assume le redini. Frits van Eerd è uno dei sospettati in un’indagine per riciclaggio di denaro e frode all’IVA.

Ton van Veen, direttore finanziario di Jumbo fino a febbraio di quest’anno, assumerà temporaneamente la carica di capo del team di gestione della catena di supermercati, ora che l’amministratore delegato Frits van Eerd è scomparso dalla scena. Anche Colette Cloosterman-van Eerd si sta assumendo maggiori responsabilità nell’attuale situazione di crisi. L’ex CCO diventa ora vicepresidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e “fa da tramite tra l’Ente, l’OdV e la famiglia”.

Entrambi facevano parte del team di gestione fino a quando un rimpasto a febbraio li ha inviati al consiglio di sorveglianza. In questo ruolo, non dovevano più occuparsi delle attività operative quotidiane, ma concentrarsi su questioni più strategiche. Ironia della sorte, questo è stato anche il momento in cui Frits van Eerd è stato nominato amministratore delegato.

“Gestione stabile”

“I recenti sviluppi riguardanti Frits non ci lasciano indifferenti. Naturalmente, riceve pieno sostegno e rispetto nella difficile decisione di dimettersi temporaneamente dal consiglio di Jumbo. Siamo convinti che Ton formerà una squadra forte e coesa con il Consiglio di amministrazione e che guiderà la nostra azienda di famiglia in modo stabile, soprattutto in questi tempi di sfide sociali ed economiche. Apprezziamo anche molto il ruolo di Colette come importante collegamento tra l’organizzazione, il consiglio di sorveglianza e la nostra famiglia”, ha affermato il presidente del consiglio di sorveglianza Karel van Eerd.

Frits van Eerd è sospettato in un’indagine in corso sul riciclaggio di denaro su larga scala e la frode all’IVA nel mondo olandese degli sport motoristici. In quanto pilota e investitore, Van Eerd potrebbe essere coinvolto a livello personale.