JP Morgan taglia il prezzo di BBVA, CaixaBank, Santander, Bankinter e Sabadell

JP Morgan ha ridotto significativamente la sua valutazione su diverse banche spagnole (BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell) a causa della guerra in Ucraina. la banca americana ha ridotto in media del 15% la sua previsione di profitto per il settore e ha rivisto al ribasso il target price di molte entità.

In caso di B.BVAJP Morgan ha tagliato la sua raccomandazione a ‘neutrale’ da ‘sovrappeso’ e ha ridotto la sua valutazione del 15%, a 6,20 euro per azione dai precedenti 7,30 euro a titolo.

Per Sabadell, ha ribadito il suo consiglio di ‘sovrapesare’, ma ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a 0,90 € per azione da 1 € per azione. In caso di banchierehanno ribadito il ‘sottopeso’ e hanno ridotto la loro valutazione a 4,10 euro da 5 euro.

Su Banca Caixa, hanno ribadito ‘neutrali’ ma hanno ridotto il prezzo a 2,65 euro da 3,10 euro. Infine, per Santander si sono ribaditi ‘neutrali’ e hanno ridotto la loro valutazione a 3,70 euro da 4,30 euro.

Gli esperti della banca americana hanno anche ridotto la loro valutazione su altre banche europee come Société Générale, Bank of Ireland, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Danske Bank, IntesaSanpaolo, Nordea, Swedbank, UBS e Unicredit.