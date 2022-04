JP Morgan: “Il rapporto rischio-rendimento del mercato azionario non è così ribassista come si crede”

“Molti sono sorpresi dal recente resistenza all’equità” Di fronte guerra ucraina, ma non dovrebbe essere così. Queste le parole degli esperti di JP Morganche nel suo ultimo rapporto strategico afferma che “il rapporto rischio-rendimento del mercato azionario non è così ribassista come si crede”, quindi investire in azioni è comunque una buona idea.

“Storicamente, gli shock geopolitici non tendono a dominare i mercati per molto tempo, e le azioni si sono stabilizzate subito dopo la revisione iniziale dei prezzi” che ha causato l’invasione russa dell’Ucraina, sottolineano. In effetti, questi analisti ritengono che le valutazioni delle azioni “offrano un certo supporto, poiché le azioni della zona euro sono scambiate a un P/E rispetto agli Stati Uniti vicino ai minimi di 30 anni, insieme al momenti peggiori della crisi del debito nella zona euro”.

Lo pensano la borsa è ancora una scommessa vincente perché tutto fa pensare che continuerà a mostrare un buono stato di salute una volta terminato il conflitto armato nell’Est Europa. Nello specifico, gli strateghi di JP Morgan ricordano che “lo slancio dell’attività prima di questo shock era resistente, anzi accelerato”, senza dimenticare che “i mercati del lavoro restano molto favorevoli, i venti contrari nei paesi in via di sviluppo stanno scomparendo e la politica cinese sta migliorando.

Inoltre, ritengono che la rivalutazione del Riserva Federale (Fed)vale a dire, il punto di massima durezza della sua politica di restrizione dei tassi, “potrebbe essere più vicino alla fine”, e sottolineano che “L’inflazione principale raggiungerà il picco meccanico a breve, il che porterà un certo sollievo”. Inoltre, secondo gli analisti di JP Morgan, la politica fiscale potrebbe “essere favorevole nella maggior parte del mondo, isolando il consumatore dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime”.

Tutto questo sosterrà le azioni. Secondo JP Morgan, ecco cosa aspettarsi d’ora in poi:

1. È probabile che lo slancio dell’attività si arresti a breve termine, ma non cambi sostanzialmente rotta

“Anche tenendo conto degli ultimi movimenti dei prezzi delle materie prime, i nostri economisti continuano a proiettare una crescita al di sopra del trend. Il PIL reale dell’Eurozona per il 2022 dovrebbe crescere del 2,9%, un ritmo che suggerisce che è probabile che i profitti aziendali continuino a crescere, ” affermano gli strateghi della banca statunitense.

In effetti, lo credonola piena recessione non dovrebbe essere un caso basedate condizioni di finanziamento estremamente favorevoli, mercati del lavoro molto forti, consumi senza leva, forti flussi di cassa aziendali, bilanci bancari solidi, nonché una svolta in meglio nelle prospettive politiche della Cina, e l’impatto del Covid-19 dovrebbe attenuarsi ulteriormente”.

Come sottolineano, “è probabile che il rimbalzo dei prezzi delle principali materie prime sia ampiamente protetto dal governo”, quindi il risultato dell’attuale crisi “potrebbe essere una politica fiscale ancora più espansiva di quanto ipotizzato in precedenza”.

2. L’inizio dell’inasprimento della Fed non dovrebbe essere visto come negativo per le azioni, almeno non nelle fasi iniziali

JP Morgan spiega nel suo rapporto che dopo la volatilità iniziale, tra il 5% e il 10%, “le azioni hanno sempre avuto la tendenza a raggiungere nuovi massimi storici mentre la Federal Reserve rincorre i cicli”. Questa volta, sottolineano gli esperti della banca, «lo abbiamo osservato inversione della curva dei rendimenti Non indicava una recessione imminente, né la caduta delle azioni”.

“Dal momento dell’inversione della curva al picco effettivo del mercato azionarioche si svolge circa un anno dopo, il S&P 500 potrebbe salire del 15%”, rimarcano. Inoltre, sottolineano che i tassi di interesse inflazionistici e i rendimenti obbligazionari “continuano a mostrare un ampio divario, che potrebbe essere chiuso da entrambe le parti”. “I tassi reali dovrebbero continuare a salire nel medio termine”.

3. Continuiamo a vedere guadagni di guadagno fintanto che l’economia dell’Eurozona si espanderà al di sopra del tasso dell’1% quest’anno

Gli esperti dell’ente statunitense ricordano che il consenso prevede un aumento degli utili di circa l’8%, che a loro avviso “sembra poco aggressivo”. Ricordano che il quarto trimestre “ha mostrato un’altra serie di sorprese positive, con un aumento degli utili del 6% rispetto a inizio stagione”, quindi non si possono escludere miglioramenti.

4. I rendimenti delle azioni rispetto a quelli del credito e delle obbligazioni continuano a fornire un cuscinetto di valutazione

“Il Regno Unito, l’Eurozona e parte dei mercati emergenti sono economici”, affermano gli strateghi di JP Morgan nel loro rapporto.

5. Il sentimento è chiaramente cauto, che di solito è un buon indicatore contrarian

Il consiglio di questi analisti è chiaro: non lasciarti trasportare dal sentimento di cautela che sta inondando il mercato e scommetti sulle azioni. “C’è stata una certa riduzione del posizionamento”, ma in JP Morgan credono che sia giunto il momento di fare il contrario.

“Dai recenti minimi, quando il mercato è salito dal 10% al 12%, alcuni ciclico sono rimbalzati, come il automobili e il banche“Il mese scorso abbiamo sostenuto che i nostri ‘sovrappesi’ nell’energia e nel settore minerario potrebbero rallentare un po’, date le prestazioni eccezionali, mentre le automobili/compagnie aeree e le banche potrebbero aumentare con l’affievolirsi della geopolitica”, affermano.

Infine, ricordano che “pensiamo anche noi che alcuni nomi di aumentare Molto ipervenduto potrebbe avere, tatticamente, una performance migliore poiché la rivalutazione della Federal Reserve è stata molto aggressiva. Questi due gruppi di valori potrebbero contribuire ad una maggiore stabilizzazione generale del mercato”, concludono.