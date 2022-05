JP Morgan aumenta il prezzo target di BBVA a 6,90 euro dopo i suoi risultati

Gli esperti di JP Morgan hanno alzato il prezzo obiettivo di BBVA fino a 6,90€ per azione dal precedente 6,40€ per titolo e hanno ribadito il loro consiglio a ‘neutro’ sulla banca basca.

Questi analisti hanno sollevato a 18% il tuo utile per azione (EPS) previsto per tutto il 2022, fino a 0,77 euro; e il 17% della sua stima di EPS per il 2023, fino a 0,79 euro.

Questo aumento di valutazione è in linea con quello fatto da altre aziende come RBC, che ha alzato il target price a 6,40 eurocon un consiglio per ‘sovrappendere’ l’azienda.

Per la sua parte, Banca tedesca ha ribadito il suo consiglio di “acquisto” e ha aumentato la sua valutazione a 6,25 € dai precedenti 6 euro a titolo. I conti confermano che “i suoi principali punti di forza rimangono intatti, in particolare l’eccezionale contributo del Messicooltre al buon andamento generale”, hanno sottolineato dalla banca tedesca.