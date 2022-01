Jose Mourinho all’AS Roma: cosa è andato storto e il secondo periodo di Serie A dello Special One può ancora riuscire?

Era l’8 luglio quando l’AS Roma ha presentato Jose Mourinho durante una conferenza stampa in uno dei luoghi più iconici della Roma, Terrazza Caffarelli, un luogo magico da cui si possono vedere tutte le bellezze della Città Eterna, compresa la cupola del Vaticano. Quando, con una mossa a sorpresa, lo scorso maggio, l’account Twitter dell’AS Roma nel giro di poche ore ha annunciato prima la partenza dell’allenatore Paulo Fonseca e poi a sorpresa l’arrivo dello Special One, i tifosi lo hanno aspettato con ansia e speranza. Gli hanno dedicato una strada in centro città e un murale, ringraziandolo per aver scelto il loro club. (Puoi guardare tutte le partite della Roma e il resto della Serie A su Paramount+)

Sei mesi dopo, quelle immagini possono sembrare molto lontane, ma non sono scomparse del tutto all’orizzonte. La maggior parte dei tifosi oggi è ancora con Jose Mourinho nonostante alcuni risultati negativi, una situazione abbastanza rara nella storia dei tifosi giallorossi. Negli ultimi anni molti allenatori sono stati criticati, e ognuno in modo diverso è finito per essere il bersaglio dei tifosi. L’esempio più incredibile è quello di Luciano Spalletti, che nella stagione 2016-2017 ha portato la Roma a quota 87 punti (miglior risultato di sempre in termini di punti per il club), piazzandosi secondo dietro alla Juventus. Sfortunatamente per Spalletti, quella stagione sarà ricordata solo per l’addio della leggenda della Roma Francesco Totti. L’eroe dei tifosi e il nemico dell’allenatore in quell’ultimo anno di carriera. Per i fan, 87 punti non sono stati niente in confronto a quando si è dalla parte sbagliata di un’icona.

In un ambiente così inospitale per l’allenatore, perché Jose Mourinho, per ora, è ancora supportato dal club e dalla maggior parte dei tifosi?

Attività di trasferimento estivo: cosa è andato storto

Quando Jose Mourinho è stato annunciato dal club, molti tifosi si illudevano che il suo arrivo fosse sufficiente per cambiare alcune dinamiche legate al mercato. Ovviamente, non potrebbe essere così. Le difficoltà economiche che stanno affliggendo l’attività delle società calcistiche italiane sono sempre le stesse. Il club non poteva permettersi acquisti fuori budget. Lo stesso Mourinho ne era ovviamente consapevole e lo ha ammesso fin dalla prima conferenza stampa quando ha detto: “Sarà un progetto a medio-lungo termine, ho firmato un contratto triennale”. Sebbene la situazione fosse chiara, è ancora possibile sentire i fan oggi affermare in punti vendita come i popolari programmi radiofonici locali che il problema principale era una finestra di trasferimento che non corrispondeva alle richieste di Jose Mourinho.

Nell’estate del 2021 l’AS Roma ha acquistato Tammy Abraham per circa 40 milioni di euro. L’attaccante inglese è stato l’ingaggio più importante dell’estate. Ha sostituito Edin Dzeko, passato all’Inter dove ha sostituito Romelu Lukaku e attualmente sta facendo molto bene con Simone Inzaghi. Alla Roma, Abraham era una partita perfetta. Ha fatto innamorare i tifosi di lui sin dalla prima partita e con otto gol e tre assist è stato il punto focale in assoluto della squadra durante la prima parte della stagione di Serie A. Poi c’è stato il portiere Rui Patricio, che ha dato stabilità a un ruolo che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi. Matias Viña è arrivato per sostituire Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio al tendine d’Achille e ha fatto del suo meglio, ma il difensore italiano è stato un obiettivo debole in questa prima parte di stagione per Mourinho.

Ma la principale delusione è Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è stato acquistato in estate dal Genoa, sembrava una buona scommessa per fare bene anche in un club più importante ma non ha ancora potuto dimostrare il suo talento, e lo stesso Mourinho non è riuscito a trovargli un posto nella squadra a parte quando Tammy Abraham è stato ferito o sospeso. È riuscito a segnare solo due volte, anche se ha aggiunto tre assist in soli 530 minuti di gioco in Serie A.

Quindi, a conti fatti, il mercato di mercato durante l’estate ha aggiunto alcuni pezzi importanti, ma ha anche contenuto abbastanza errori che i tifosi che vogliono difendere Mourinho hanno ampie munizioni.

Tre giochi chiave

La cosa più preoccupante dei primi mesi di Mourinho alla Roma è che i momenti negativi vengono ricordati più di quelli positivi. Tre le partite chiave: la sconvolgente sconfitta per 6-1 contro Bodo/Glimt in UEFA Conference League e le due sconfitte in Serie A contro Inter e Juventus. I sei gol subiti dall’AS Roma contro Bodo/Glimt hanno fatto scalpore in tutto il mondo, in parte perché una squadra di Jose Mourinho non aveva mai subito sei gol in una partita prima, per non parlare di una concorrenza così scadente. Dopo quella partita, niente era più lo stesso tra allenatore e squadra. Lo Special One ha dichiarato apertamente che alcuni giocatori di quella squadra semplicemente non erano in grado di giocare e sono stati messi da parte nelle partite successive. Borja Mayoral, Gonzalo Villar, Amadou Diawara e lo statunitense Bryan Reynolds, infatti, hanno saltato la partita di Serie A contro il Napoli la stessa settimana e solo a malincuore sono stati reintegrati in rosa.

È stata una grande decisione che ha poi portato Mourinho a scegliere gli stessi undici titolari per diverse partite di fila, lanciando un messaggio chiaro al club: “Questi sono i giocatori che ho e questi sono quelli che posso giocare”, ha detto. Non è un caso che questi quattro siano ormai fuori progetto e partiranno a gennaio, con Borja Mayoral e Gonzalo Villar fuori per il resto della stagione in prestito al Getafe, e Reynolds all’Anderlecht anche per i prossimi mesi. e anche Diawara probabilmente sta per uscire.

Ma la risma si riprende, e Jose Mourinho, tra alti e bassi, trova un modo di giocare che porta una crescita costante e buone prestazioni, e poi arriva una pesante sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi. Forse ancora più schiacciante del risultato di 3-0 è che la partita è stata praticamente giocata solo dalla squadra ospite. La partita ha messo in chiaro tutti i problemi di questa squadra, a cominciare dalla mancanza di alternative in panchina (squalificati Abraham e rick Karsdorp che hanno giocato il quarto e il quinto minuto di campionato con Mourinho), ma anche dimostrando che la squadra non ha la mentalità per reagire bene nei momenti difficili. E’ stato un problema che si è ripetuto più volte in questa stagione, e si è riproposto domenica scorsa contro la Juventus quando una pazza rimonta della squadra ospite ha portato a un’altra sconfitta dopo quella sconfitta a San Siro contro il Milan nella partita di apertura del nuovo anno.

Questa è una squadra che ha davvero ottenuto una serie di buone prestazioni in questa stagione, ma nei momenti più importanti non solo arriva al secondo posto, ma sembra imbarazzantemente lontana dal segno.

Mourinho è un uomo cambiato?

Jose Mourinho, invece, resta concentrato sul suo lavoro, consapevole di ciò che deve ancora essere fatto. Impossibile non fare un paragone con lo stesso allenatore che ha vinto il Treble con l’Inter nel 2010. Dopo la sconfitta contro Bodo/Glimt, Mourinho ha chiamato direttamente alcuni giocatori nell’intervista post partita. Probabilmente non l’avrebbe fatto in Italia in passato. Ha costruito i suoi successi all’Inter sullo stretto rapporto con i giocatori, che per lui erano pronti a dare tutto in campo, anche quelli che non giocavano e potevano sentirsi esclusi.

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha pianto nel parcheggio del Santiago Bernabeu quando ha salutato per l’ultima volta il suo mentore prima del suo trasferimento al Real Madrid. Materazzi non era un giocatore chiave in campo per quella squadra, ma Mourinho lo considerava fondamentale dentro lo spogliatoio. Mourinho alla Roma, invece, fatica a coinvolgere i non titolari. Questo riecheggia il suo tempo al Tottenham e al Manchester United più del suo precedente periodo in Italia ed è un problema cruciale che Mourinho dovrà risolvere presto.

Sicuramente ci sono state pesanti assenze, come quella del campione d’Europa Leonardo Spinazzola, e altri giocatori chiave come Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout hanno sottoperformato. Giocatori come Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham hanno saltato le partite chiave per vari motivi, ma questo rende ancora più importante per Mourinho avere il buy-in di tutta la sua rosa, in modo che possa rivolgersi a loro quando è necessario.

Mourinho ha anche cambiato la sua tattica dall’usare un quattro difensore in difesa a un tre difensore durante la prima parte della stagione. Le cose sono migliorate, ma non abbastanza per dire che questa squadra ha trovato una struttura convincente. Ma, ancora una volta, la domanda rimane, è il problema che Mourinho non ha ancora trovato la soluzione per ottenere il massimo dai giocatori, o che i giocatori non sono abbastanza bravi per Mourinho.

Il direttore sportivo Tiago Pinto e la famiglia Friedkin supportano Mourinho in ogni decisione. Con la finestra di trasferimento ora aperta, cercheranno di aiutare a fornire alternative all’allenatore e ad acquisire giocatori pronti a migliorare le cose immediatamente. I primi acquisti sono stati il ​​centrocampista portoghese Sergio Oliveira dal Porto e Ainsley Maitland-Niles, arrivato dall’Arsenal ed è stato subito inserito nella formazione titolare contro la Juventus. Parte del motivo per cui Mourinho ha accettato l’offerta di lavoro alla Roma ed è tornato in Serie A è perché sapeva che avrebbe trovato un posto come questo, dove si sentiva il leader e poteva avere il supporto del club in ogni decisione. Questa è una situazione molto diversa dalle sue ultime esperienze al Manchester United e al Tottenham. Anche per questo non è giusto confrontare Mourinho di oggi con l’allenatore di dieci anni fa. Nel 2008, quando si trasferì all’Inter, il club era già vincente e aveva fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic, Maicon, Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiasso e Dejan Stankovic, solo per citarne alcuni.

Tutto ciò per dire che mentre alcune delle lotte di Mourinho alla Roma sono di sua creazione, la convinzione, condivisa sia dalla dirigenza che dai tifosi, è che Mourinho abbia bisogno di più tempo e più giocatori per plasmare questa squadra nella sua immagine di come dovrebbe essere una squadra vincente di Serie A.

La sensazione è che sarà proprio il mercato estivo quello cruciale per capire le ambizioni di questo progetto che, come ripete spesso Mourinho, durerà almeno tre anni. Nel calcio italiano, però, sappiamo che mentre i progetti a lungo termine possono suonare belli, sono i risultati che contano più di ogni altra cosa. In questo momento c’è un fragile accordo tra tifosi, allenatore, squadra e club. Per ora tutti stanno andando nella stessa direzione, e questo è un passo importante nel processo di crescita di questa squadra visto quello che è successo negli anni passati. Ma se i risultati non migliorano, e i Rom non mostrano progressi evidenti, chissà quanto durerà quella fragile pace.