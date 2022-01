Jonathan David: il super attaccante moderno del Lille che è passato da dilettante a obiettivo di mercato in quattro anni

Ormai avrai sicuramente sentito il nome Jonathan David. Una meraviglia da gol in Francia, all’avanguardia nell’ascesa del calcio canadese e una presenza fissa nelle colonne di trasferimento: è saldamente radicato nell’aria rarefatta delle prossime grandi cose. Una stella del presente. Una potenziale superstar del futuro.

Nell’era moderna questi giocatori di solito non arrivano quasi completamente formati. Anche quando sono nelle accademie, i loro nomi vengono sussurrati, commissioni di trasferimento multimilionarie la norma anche prima che abbiano giocato una partita professionale. Non Davide.

Sono trascorsi appena quattro anni da quando il nazionale canadese è passato al calcio professionistico, unendosi al Gent. In precedenza aveva giocato a livello amatoriale con gli Ottawa Internationals. Aveva “un solo obiettivo: arrivare in Europa”, come diceva arrivando al suo attuale club, il Lille. Prima ancora che fosse un adolescente, quello era l’obiettivo ambizioso che si era prefissato e a cui si sarebbe attenuto rigidamente, anche le offerte di diventare professionista nella MLS a 16 anni non potevano distoglierlo dal suo percorso.

“Ho sempre pensato che potesse andare e fare le cose che ha fatto”, dice Hanny El-Maghraby, l’allenatore delle giovanili a cui David attribuisce il merito di averlo reso il giocatore che è oggi. “Tra me e lui è sempre stata la realtà, è qui che stai andando e lavoreremo ogni giorno come se quello fosse il punto finale.

“Per arrivare così lontano da qui servono più che talento e abilità. È l’atteggiamento, l’umiltà, la sua disponibilità a fidarsi e ad ascoltare. Ci sono molti punti lungo la strada in cui avrebbe potuto prendere altre decisioni che avrebbero cambiato il suo corso . Era disposto a stare lontano dalle distrazioni; questa non è una qualità che tutti hanno. Sapeva cosa voleva fare. Nient’altro conta.

“Non stavamo cercando di realizzare un sogno. C’era un obiettivo che stavamo per raggiungere. Non mi ha sorpreso quanto bene avesse fatto. Era sempre la visione e l’obiettivo che sarebbe stato dove è oggi. Quindi non mi sorprende, ma ogni volta che lo vedo su quel palco mentre fa le cose che sta facendo ovviamente è surreale”.

Questa è certamente una parola giusta per descrivere la realizzazione da parte di David di quelle alte ambizioni. In un campionato che comprende Neymar, Kylian Mbappé e un certo Lionel Messi è David a guidare la classifica marcatori con 12 gol per il Lille in 1366 minuti (poco più di 15 partite complete).

Fondamentalmente non è che si stia solo riempiendo di numeri contro avversari di livello relativamente inferiore. La sua campagna nella fase a gironi di Champions League ha portato tre gol quando gli sconosciuti campioni di Francia sono passati agli ottavi, preparando il terreno per un pareggio degli ottavi con il Chelsea che potrebbe spingerlo ulteriormente sotto i riflettori.

Nei primi cinque campionati europei è ottavo in termini di gol segnati finora in questa stagione con 12 e nono in goal previsti (xG) ogni 90 minuti, 17° per xG senza rigori. Numeri davvero impressionanti, tanto più considerando quanto di rado riesce a portare via i tiri. Uno dei migliori marcatori del continente in questa stagione, i suoi numeri sono ancora più impressionanti se si nota quanti pochi tiri riesce a fare per il Lille durante quella che è stata una difesa balbettante della sua corona di Ligue 1. David sfiora a malapena la top 200 europea per tiri ogni 90 minuti, il suo conteggio di 2,38 leggermente inferiore a Jarrod Bowen del West Ham o al centrocampista del Lione Houssem Aouar.

Volume di tiro basso e xG alto derivano da uno dei tratti più impressionanti di David, la sua capacità di trovare spazio in area di rigore per tirare via. La maggior parte dei suoi gol e in effetti dei suoi tiri sono arrivati ​​all’interno dell’area di 18 yard, all’incirca intorno alla larghezza dei pali della porta, generalmente le posizioni ideali da cui partire per segnare.

Da dove Jonathan David ha preso i suoi tiri in Ligue 1 e Champions League in questa stagione. La dimensione della bolla riflette il suo valore xG TruMedia



Fin qui tutto ortodosso, ma il gioco di David va oltre il traguardo, cosa che non è mai stata così determinante per un attaccante di alto livello. Per la maggior parte della storia dello sport, la maggior parte delle sue squadre ha avuto una risposta così chiara a questa domanda che sembra ancora vagamente ridicolo chiedersela ora. Prendi palla. Metti la palla in rete. Lascia il resto a tutti gli altri.

È il lavoro più decisivo in campo, forse il più difficile. Dovrebbe essere sufficiente per qualsiasi giocatore. Per alcuni manager non lo è più. Basta dare un’occhiata ai primi quattro della Premier League in cui due numeri 9 – Alexandre Lacazette e Roberto Firmino – giocano ruoli di facilitazione per attaccanti larghi che operano in aree più avanzate mentre un altro, Gabriel Jesus, è stato riproposto come ala in un squadra che ha lasciato il suo unico vero attaccante insostituibile in estate.

Se vuoi un attaccante che può fare di più, David soddisfa alcuni criteri aggiuntivi che potresti avere in mente. Secondo i dati di Statsbomb dell’anno scorso, si colloca nel 90° percentile degli attaccanti nei primi cinque campionati europei in due categorie: gol senza rigore e pressioni. Il 21enne è un tirocinante senza palla, in Ligue 1 in questa stagione nessun centravanti ha recuperato il possesso più frequentemente per la propria squadra.

Spesso giocato come seconda punta più ritirata del Burak Yilmaz durante la sua permanenza al Lille, David ha dimostrato in passaggi di gioco come questo contro il Wolfsburg di avere un’ottima lettura del gioco.

David attende un passaggio per intercettare nel pareggio di Champions League del Lille contro il Wolfsburg Wyscout/Sky Sport



Mentre Yilmaz insegue Maxcence Lacroix, David segue Joshua Guilavogui, presumendo che sotto una pressione così rapida il difensore centrale del Wolfsburg cercherà di portare via la palla il più rapidamente possibile. Non solo il nazionale canadese batte il suo avversario al passaggio iniziale, ma poi procede a inseguire la palla quando si libera, costringendo Koen Casteels a lanciare la palla a lungo.

Convincere i giovani giocatori ad accettare il lavoro fuori palla spesso può richiedere tempo, ma per David ha messo radici presto, ispirato dal calcio che stava guardando da lontano. “Il nostro modello nel 2011 era il Barcellona: il possesso e il pressing”, dice El-Maghraby dei giorni di David a livello giovanile, che hanno visto la sua squadra giovanile dell’Ottawa Internationals entrare nel campionato maschile per sfidarli di più. “Quello che stavano cercando di fare era quello su cui stavamo lavorando per implementare in quel momento: pressing, riconquista palla, angoli di passaggio, erano tutte cose su cui abbiamo lavorato molto quando era con noi.

“Ha la volontà di farlo e l’intelligenza. Cade tutto insieme quando hai quegli attributi”.

Non tutto ciò che David fa bene compare sul foglio delle statistiche. Mentre i suoi numeri per passaggi chiave, passaggi progressivi e assist attesi riflettono tutti bene sul suo contributo fuori dalla porta, quello che non si vede nei numeri sono le corse fuori palla in cui trascina via i difensori per liberare linee d’attacco per i compagni di squadra.

Corre forte e così facendo porta con sé i difensori. Negli ultimi minuti di uno 0-0 con il Lione si spinge in avanti con una tale esplosività che il terzino Damien Da Silva si sente obbligato a seguire, liberando la fascia per Gabriel Gudmundsson per caricare in avanti.

La corsa fuori palla di David fa spazio a Gudmundsson Wyscout/Blue Sport



Nella vittoria per 2-1 sul Troyes, il difensore centrale dell’opposizione Oualid El Hajjam sembra puntare il laser su Yilmaz con David dietro l’attacco. Poi un’accelerazione del numero 9 del Lille ed El Hajjam si ritrova attratto dall’uomo che attacca il suo primo palo, aprendo spazio a Yilmaz in difesa. Da notare che il difensore centrale di Troyes riesce benissimo a bloccare in modo eccellente il cross di Jonathan Ikone; deve essere così bravo sotto tale pressione.

La corsa in ritardo di David nell’area distoglie l’attenzione da Yilmaz Wyscout



El-Maghraby osserva: “Quello che stai vedendo da lui in questo momento in termini di come si connette con i compagni di squadra, lascia la palla ed è un giocatore di squadra in fase di preparazione, è qualcosa che ha fatto per un po’”.

C’è spazio per crescere nel suo lavoro per mettere in gioco i compagni di squadra. Guardando da lontano El-Maghraby può vedere il lavoro svolto da David per diventare un attaccante che può imporsi sui difensori senza un altro centravanti al suo fianco, giocare con le spalle alla porta e tenere alto il possesso palla per i compagni di squadra. Non vince molte delle sue battaglie aeree; se si trasferisse in Inghilterra, quelle lotte potrebbero essere ancora più pronunciate. Allo stesso modo chi conosce bene David nota che ha lavorato duramente sul campo di allenamento per migliorare il suo punteggio da fuori area.

È corretto presumere che sia ben consapevole di tali debolezze. “Il suo più grande punto di forza è la sua comprensione tattica del gioco”, dice una fonte che lo ha visto crescere nel corso della sua carriera in Europa.

Lo ha spiegato lui stesso a Soccerbible come il desiderio di fare di più che brillare sotto i riflettori: “A essere onesti, non sto davvero cercando di essere il giocatore principale. Sono un attaccante, quindi il mio lavoro è segnare gol. E, come tutti sanno, gli attaccanti di solito ottengono la gloria.

“Ma nel mio posizionamento e nel mio movimento, sto pensando a cosa aiuterà la squadra, non solo a farmi un eroe. Ovviamente voglio avere buone statistiche, ma non è questo il punto di partenza”.

Parole per impressionare quei manager che guardano, rimuginando su un trasferimento. Ce ne sono molti.

In un’estate che dovrebbe essere dominata dal movimento degli attaccanti, David sarà tra quelli in movimento. Il suo agente, Nick Mavromaras, lo ha confermato il mese scorso, dicendo a Radio Canada: “Per noi l’obiettivo è finire la stagione a Lille, ma sarà la sua ultima stagione lì per diversi motivi. Penso che la Premier League sia una buona opzione per lui.

“Penso che gli piaccia molto la Spagna anche perché gli piace il feeling con la palla ei giocatori molto tecnici. Questi due campionati sono una grande priorità per lui, ma nulla è escluso”.

Il Lille crede di poter mantenere il suo numero 9 almeno fino alla fine della stagione, la possibilità di mettersi alla prova contro il Chelsea offre un forte incentivo a David per rimanere fermo. L’estate prossima il suo club farà sicuramente un duro affare e aiuterà la loro causa il fatto che ci siano numerose squadre che hanno seguito da vicino i suoi progressi. Al Liverpool è visto come un potenziale successore di Firmino e a 21 anni potrebbe rinfrescare una prima linea che sta sfiorando contemporaneamente i trent’anni.

L’Arsenal, nel frattempo, sarà sul mercato per un nuovo attaccante quest’estate e ha ammirato David dai tempi al Genk. La sua versatilità lo contraddistingue come un aggiornamento potenzialmente significativo su Lacazette, un altro che tira fuori il meglio da chi lo circonda ma che è in scadenza di contratto in estate. Se le finanze del Barcellona permettessero loro di permettersi un prezzo considerevole, sarebbero un’offerta allettante per un giovane cresciuto ammirando il calcio europeo – e in particolare Ronaldinho e Thierry Henry – da lontano.

Chiunque vinca la gara, è probabile che David inizi la stagione 2022-23 come attaccante principale per un grande club europeo. Cinque anni prima era ancora un dilettante. È un aumento che pochi avrebbero potuto immaginare. David è uno di quelli che potrebbero.