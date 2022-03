Italia vs Macedonia del Nord: live streaming qualificazioni Mondiali UEFA, canale TV, come guardare online, quote

L’Italia è l’attuale campione d’Europa dopo aver vinto UEFA Euro 2020 la scorsa estate ma non è riuscita a qualificarsi direttamente per la Coppa del Mondo del Qatar dalla fase a gironi. La squadra di Roberto Mancini ha ora un’ultima occasione per farcela e la prima partita dei playoff sarà giovedì contro la Macedonia del Nord. Il vincitore di questa partita avanzerà alle finali del Percorso C e giocherà in trasferta contro il vincitore di Portogallo e Turchia martedì prossimo, 29 marzo.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: giovedì 24 marzo | Volta: 15:45 ET

Posizione: Stadio Renzo Barbera — Palermo, Italia

Streaming TV/diretta: ESPN+

Probabilità: Italia -675; Pesca +550; Macedonia del Nord +1700 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Italia: Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, gli Azzurri non possono più saltare la stessa competizione dopo quattro anni. L’Italia non ha mai perso Coppe del Mondo consecutive e sarebbe la sua 19esima presenza in Coppa del Mondo (2a più di tutti i tempi dietro al Brasile), la prima dal 2014. L’Italia ha vinto quattro Coppe del Mondo nella sua storia, a pari merito con la Germania mentre Il Brasile è in testa con cinque titoli mondiali. Gli Azzurri sarebbero il quarto campione d’Europa in carica a saltare la prossima Coppa del Mondo, la prima da quando la Grecia ha vinto EURO 2004 e poi ha saltato la Coppa del Mondo 2006. L’Italia ha segnato solo due gol in otto partite durante la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali, il minor numero di gol nella competizione con la Svizzera. Roberto Mancini non conterà però sul difensore Giovanni Di Lorenzo, fuori per un infortunio muscolare e anche su Federico Chiesa, che salterà il resto della stagione in corso dopo aver strappato il suo ACL lo scorso gennaio con la Juventus.

Attese XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne.

Macedonia del Nord: La Macedonia del Nord cercherà di qualificarsi per la sua prima apparizione in Coppa del Mondo, dopo aver fatto la sua prima apparizione a EURO lo scorso anno, uscendo nella fase a gironi. La Macedonia del Nord ha segnato 23 gol durante la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali, ha pareggiato per l’ottavo posto nella competizione con Israele ed è arrivata seconda nel Gruppo J con 18 punti in otto partite. Stole Dimitrievski ha subito 11 gol durante la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali, il 2 ° posto tra tutti i portieri che sono passati ai playoff.

Previsto XI: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardhi; Churlinov, Ristovski, Trajkovski.

Predizione

L’Italia non può perdere l’occasione di vincere la prima partita dei playoff e la domanda è solo dove giocherà la finale contro Portogallo o Turchia. Perdere contro la Macedonia del Nord sarebbe peggio di quando hanno perso contro la Svezia nel novembre 2018 e non sono riuscite a qualificarsi per la Coppa del Mondo. SCEGLIERE: Italia 2, Macedonia del Nord 0.