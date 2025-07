Italia in shock: arriva il nuovo must-have per la cucina da Lidl. Scopri l’oggetto più ricercato del momento!

Italia in shock: arriva il nuovo must-have per la cucina da Lidl....

Lidl lancia un nuovo set di accessori per friggitrici ad aria calda

La cucina moderna non smette mai di stupirci. L’ultimo trend che sta conquistando la scena culinaria è l’utilizzo delle friggitrici ad aria. Tuttavia, per poter sperimentare ricette sempre più varie con questo elettrodomestico, è necessario disporre di accessori adeguati. Tra i migliori in circolazione, abbiamo identificato un set di accessori per friggitrici ad aria calda recentemente lanciato da Lidl. Questa proposta, oltre ad essere pratica ed economica, sta ottenendo un grande successo sia nei negozi fisici che online.

Non stiamo parlando di un semplice accessorio aggiuntivo. Si tratta di un set composto da sette pezzi pensati specificamente per coloro che utilizzano già una friggitrice ad aria Silvercrest, uno degli elettrodomestici più popolari degli ultimi anni. Grazie a questi nuovi accessori, le possibilità in cucina si moltiplicano: dalle pizze ai dolci, dalle spiedini e molto altro ancora, tutto senza l’uso del forno tradizionale. Per un prezzo di soli 9,99 euro, questo set non solo migliora l’esperienza di utilizzo della friggitrice, ma rivoluziona anche il modo in cui molti preparano le loro ricette preferite a casa. Non sorprende quindi che sia diventato uno dei prodotti più cercati del momento, esaurendosi in molte punti vendita poche ore dopo il suo lancio.

Il set comprende sette pezzi fondamentali per sfruttare al massimo la tua friggitrice ad aria. Include uno stampo per la cottura con una capacità massima di 1,2 litri (volume utile di 1,0 l), una teglia da forno da 0,25 l (volume utile 0,15 l), una griglia metallica e quattro spiedini per kebab. Tutto è stato progettato per adattarsi perfettamente alle friggitrici ad aria Silvercrest XL SHFD, SHFD standard e Silvercrest Digital Air Fryer.

Una novità per la cucina appena arrivata a Lidl

Ogni pezzo ha una funzione chiave. Lo stampo permette di preparare dolci, pane e torte senza il rischio che si attacchino, grazie al suo rivestimento antiaderente ILAG. La teglia bassa è ideale per pizze, quiche o torte salate. La griglia metallica, oltre ad essere resistente, permette di sollevare il cibo e ottenere una cottura più uniforme. Gli spiedini, realizzati in acciaio, sono perfetti per carne, verdure o frutta alla griglia.

Resistenza, qualità e compatibilità

Uno dei punti di forza di questo set è la sua resistenza al calore fino a 230 °C, che permette di cucinare senza preoccupazioni anche le ricette più esigenti. Inoltre, il suo rivestimento antiaderente ILAG® garantisce che il cibo non si attacchi, facilita la pulizia e prolunga la durata degli accessori. Le pezze sono leggere, con un equilibrio di peso che permette di maneggiarle comodamente anche quando sono calde.

La compatibilità con le friggitrici Silvercrest è un altro dei suoi punti forti. Queste friggitrici sono un successo di vendita in Lidl per il loro rapporto qualità-prezzo e ora dispongono di un accessorio ufficiale che ne aumenta ancora di più le possibilità. Non è più necessario accendere il forno per fare una pizza o un dolce. Tutto può essere fatto direttamente nella friggitrice, risparmiando tempo, energia e spazio.

Un prodotto pensato per tutti

Questo kit è stato progettato per adattarsi sia ai cuochi esperti che a coloro che stanno facendo i loro primi passi con la friggitrice ad aria. Non richiede conoscenze tecniche né abilità particolari. Il suo utilizzo è semplice ed intuitivo, e i risultati sono sorprendenti. Basta inserire il pezzo scelto nel cestello della friggitrice, aggiungere gli ingredienti e lasciare che l’aria calda faccia il suo lavoro.

Inoltre, il suo design compatto facilita l’archiviazione in qualsiasi cucina, anche in quelle più piccole. Lo stampo per la cottura misura circa 15 cm di diametro per 8 cm di altezza, mentre la teglia ha un’altezza di 2,7 cm. La griglia metallica misura 12 x 12 x 6,5 cm e ciascuno degli spiedini ha una lunghezza di 11 cm. In totale, un set leggero e maneggevole che si adatta a qualsiasi cassetto o scaffale.

Disponibile nei negozi e online per meno di 10 euro

La cosa più sorprendente di questo lancio non è solo la sua funzionalità, ma anche il suo prezzo. Lidl ha messo in vendita questo set a soli 9,99 euro, rendendolo un’opzione molto accessibile per coloro che già possiedono una friggitrice Silvercrest o stanno pensando di acquistarne una. Il set è disponibile sia nei negozi fisici che online di Lidl, anche se in molti casi si esaurisce rapidamente a causa dell’alta domanda.

Si tratta, senza dubbio, di uno di quei prodotti che migliorano l’esperienza culinaria senza dover spendere una fortuna. Uno strumento pratico, efficace e pensato per semplificare la vita quotidiana in cucina moderna. Non è sorprendente che sia diventato un argomento di conversazione popolare e che molti utenti condividano sui social network le loro ricette e creazioni con questi accessori.

In conclusione, se hai una friggitrice ad aria o stai pensando di acquistarne una, questo set di accessori di Lidl potrebbe essere l’accessorio perfetto per te. Non avrai più scuse per non sperimentare in cucina: da una pizza fatta in casa a un dolce soffice o delle spiedini di verdure, tutto è possibile con questi accessori. E la cosa migliore è che li puoi avere tutti per meno di dieci euro.

