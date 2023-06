Irrompibile: ecco la tovaglia della nuova collezione di Ikea per occasioni speciali.

La tovaglia è un elemento indispensabile in qualsiasi casa, indipendentemente dal tipo, sicuramente molto importante per proteggere il tavolo quando ci si siede a mangiare, sia dai danni che possono causare i piatti o la biancheria che si utilizza, sia da qualsiasi liquido possa essere versato, tra gli altri. Oggi ti mostriamo una tovaglia di Ikea che arriva con la sua nuova collezione per questa estate e che, oltre ad essere super bella, è infrangibile e ha una qualità incredibile… non vorrai usarne un’altra!

Nell’ampio catalogo di Ikea puoi trovare una grande varietà di tovaglie di diverse dimensioni, materiali, design e prezzi, molte opzioni per poter scegliere in ogni caso quella che più si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Il negozio svedese ha successo con tutti i suoi accessori per la cucina, e in generale con tutto ciò che mette in vendita per la casa, specialmente in Italia, dove è leader in un settore molto competitivo grazie a una formula che funziona, e molto, tra il pubblico spagnolo.

La tovaglia di Ikea che farà successo quest’estate

Si tratta della tovaglia SOMMARFLOX, una bellissima tovaglia multicolore con un design di pietre che è ispirato alle giornate assolate in spiaggia, quindi è ideale per portarla con te in un picnic o metterla sulla terrazza o in giardino. Esteticamente è molto attraente, e sarà ideale ovunque per farla guadagnare in stile… sembrerà un tavolo da rivista! Attualmente ha un prezzo di 13,99 euro.

Questa fantastica tovaglia di Ikea ha una misura di 145 x 145 cm, una grande dimensione per poter coprire un tavolo standard, o addirittura la si può piegare se il tavolo è più piccolo, è vero che si può adattare a diverse dimensioni, il che la rende molto versatile e funzionale. Appartiene alla serie SOMMARFLOX, in cui puoi trovare anche tovagliette individuali, tovaglioli, bicchieri e vassoi.

Realizzata al 100% in cotone, è una tovaglia dal tocco morbido che guadagna morbidezza dopo ogni lavaggio ed è resistente e durevole. È ideale per proteggere il tavolo contemporaneamente a vestirlo con eleganza e darle un tocco decorativo perfetto per la stagione estiva. È importante tenere in considerazione le raccomandazioni del produttore per la sua cura: