iRobot introduce un nuovo modello combinato per la pulizia della casa

Io Robot ha presentato oggi Combinazione j7+, robot aspirapolvere e mocio, insieme all’aggiornamento iRobot OS 5.0, il sistema operativo che fornisce intelligenza all’intera gamma. Si distingue dagli altri robot 2 in 1 perché aspira e lava in un unico lavoro di pulizia. Questa funzionalità è resa possibile dal panno che sale sopra la parte superiore del robot quando incontra tappeti e moquette, impedendo ai tappeti di bagnarsi. iRobot OS 5.0, nel frattempo, introduce funzionalità ed esperienze digitali che migliorano l’intelligenza e la personalizzazione nella gamma di robot connessi dell’azienda.

“iRobot OS fornisce l’intelligenza che guida i nostri robot. DÃ vita a prodotti per la casa che agiscono e pensano da soli e che rispettano, connettono e comprendono la casa e lo stile di vita dell’utente”, ha affermato durante la presentazione. Colin Angolo, presidente e CEO di iRobot. “Roomba Combo j7+ combina perfettamente l’intelligenza del sistema operativo di iRobot con l’hardware progettato per fornire ai clienti una soluzione di aspirazione e pulizia in grado di mantenere puliti tappeti e pavimenti duri.”

Funzionalità in primo piano

“Finora, la maggior parte dei robot aspirapolvere e mop 2-in-1 forniva un’esperienza limitata perché richiedevano funzioni separate, aumentavano i tempi di lavoro eseguendo diversi cicli di pulizia e potevano causare disastri non sollevando il panno abbastanza in alto. strofinare per evitare i tappeti e tappeti. Roomba Combo j7+ risolve in modo unico queste due sfide”, ha affermato Keith HartfieldResponsabile prodotto iRobot. “E grazie al sistema operativo di iRobot, Roomba Combo j7+ diventerà più intelligente nel tempo scaricando automaticamente nuove funzionalità man mano che le aggiorniamo.”

A differenza di altri 2-in-1, aspira prima tappeti e moquette, quindi aspira e strofina i pavimenti duri in una sola passata, pulendo l’area in un ciclo di lavoro. Dispone di sensori che rilevano vari tipi di terreno. Quando Roomba Combo j7+ si avvicina a tappeti e moquette, il visiera articolata si alza e il panno per pulire sale sulla parte superiore del robot, in modo simile a come una decappottabile solleva il tetto, impedendo così al tappeto di bagnarsi.

aggiornamenti

Attraverso il sistema operativo iRobot e il Navigazione PrecisionVision del robot, non è necessario preoccuparsi di riordinare prima che inizi la pulizia. Riconosce più di 80 oggetti comuni, per pulire luoghi più specifici con un ordine, come nel caso, ad esempio, delle lettiere per gatti, tra gli altri. Consente inoltre di rilevare ed evitare ostacoli sul pavimento, come cavi, vestiti, scarpe, calze, zaini, ciotole e giocattoli per animali domestici e persino solidi inaspettati provenienti da animali domestici. Per semplificare la pulizia, puoi collegare il robot all’assistente vocale e dirgli di pulire stanze specifiche o intorno e sotto oggetti specifici della casa. Combo j7+ comprende approssimativamente 600 comandi vocalipiù di qualsiasi altro 2 in 1. Gli utenti possono personalizzare i propri lavori di pulizia nell’app iRobot Home, scegliendo quali stanze devono essere aspirate e lavate o semplicemente aspirate e regolando la quantità di prodotto per la pulizia che vogliono che il mocio eroga.

tecnologia esclusiva

Solitamente il 2 in 1 alza il telo di qualche millimetro. Combo j7+ lo solleva automaticamente nella parte superiore del robot separandosi così completamente dai tappeti. Due bracci di metallo tengono la visiera robotica e sollevano il panno per pulire quando il robot rileva i tappeti, impedendo loro di bagnarsi.

Il robot riconosce quando il panno è posizionato e il serbatoio dell’acqua è pieno e, in quel momento, entra automaticamente in modalità lavaggio, questa è una differenza importante rispetto ad altri 2 in 1 che hanno un panno che deve essere posizionato manualmente dopo il lavaggio hanno aspirato Nel nuovo modello il mocio è connesso e pronto a lavorare fin dall’inizio. Per la funzione aspirante, include la stazione autosvuotante Clean Base, che permette di svuotare lo sporco e i detriti che raccoglie in un sacchetto chiuso che non necessita di essere sostituito per 60 giorni.

Sistema operativo: le novitÃ

Nell’ambito del continuo sviluppo del sistema operativo iRobot OS, l’azienda sta introducendo funzionalità che migliorano l’intelligenza, la personalizzazione e il controllo dei robot di lavaggio Roomba e Braava jet3 collegati. Il riconoscimento di un maggior numero di oggetti amplia le possibilità di pulizia tramite comandi vocali, un movimento fluido evitando più ostacoli e un approccio mirato per offrire più funzioni alle case con animali domestici.

Il vocabolario visivo viene ampliato con nuove raccomandazioni per stabilire le zone di pulizia. Oltre agli oggetti che includeva già , ora rileva automaticamente e consigliare in modo proattivo zone di lavoro intorno a lavastoviglie, servizi igienici, forni e persino lettiere e ciotole per animali domestici. Gli utenti possono anche personalizzare la propria Smart Map designando le proprie zone di pulizia. Utilizzando dispositivi con Alexa o Google Assistant, puoi comandargli di pulire determinate aree con la tua voce.

Possono rilevare ed evitare ancora più oggetti a terra rispetto a prima. Riconoscono ed evitano i giocattoli e le ciotole per animali domestici, le lettiere e gli zaini, oltre agli articoli precedentemente compatibili come scarpe/ciabatte, calze, cordoncini, cuffie, vestiti, asciugamani e rifiuti solidi per animali domestici.

Il sistema consente di saltare una stanza durante un lavoro di pulizia in corso per evitare interruzioni indesiderate. Premendo il pulsante “Salta” nell’app iRobot Home o usando la tua voce con Alexa, il robot salterà la stanza o la zona che il robot sta attualmente pulendo e passerà alla stanza o alla zona successiva.

Gli utenti iOS possono creare scorciatoie Siri per la pulizia diretta della stanza e salvare i “preferiti” dall’app iRobot Home.

Prezzo e disponibilitÃ

Roomba Combo j7+ sarà disponibile nel nostro mercato dal 4 ottobre. I prezzi sono Roomba Combo j7+ € 999 e Roomba Combo j7 799€