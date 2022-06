iPhone X e iPhone 8 potranno essere aggiornati a iOS 16

I telefoni iPhone 2017 potranno eseguire l’aggiornamento a ultima versione del sistema operativo iOS, che arriverà in una open beta a luglio, lo stesso mese della beta di macOS Venturache può essere installato sui computer desktop e laptop dell’azienda di cinque anni fa.

Apple ha lanciato sul mercato iPhone X nel 2017, nell’ambito del decimo anniversario dell’iPhone, dispositivo con cui l’azienda introdotto una nuova esperienza senza un pulsante homericonoscimento facciale con ID viso e il Pannello OLED. Insieme ad essa, Apple ha introdotto la famiglia iPhone 8, più ancorata alla linea tradizionale di iPhone in quel momento.

Sia iPhone X che iPhone 8 saranno i modelli di iPhone più vecchi che sarà in grado di aggiornare a iOS 16 quando la beta pubblica sarà disponibile a partire da luglioanche se non lo sarà fino all’autunno quando l’azienda distribuisce in modo generale i nuovi vantaggi del ‘software’.

L’aggiornamento a iOS 16 sarà disponibile anche per iPhone SE (2a generazione), iPhone Xs, XS Mac e Xr; iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max; e iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Maxcome l’azienda raccoglie nella pagina del sistema operativo.

macOS Ventura

La nuova versione del sistema per computer Apple, Mac OS 13 Avventurapuò essere installato anche su computer dal 2017 in poi, come ad es iMac, iMac Pro, MacBook Pro e MacBook che la società ha rilasciato quell’anno

Sono compatibili anche i modelli successivi delle apparecchiature menzionate, così come i Mac mini e i MacBook Air del 2018, i Mac Pro del 2019 e i Mac Studios, come mostrato nella pagina del sistema operativo.

Sarà presente anche MacOS Ventura una beta aperta per utenti Mac a partire da luglio e in autunno come aggiornamento gratuito.