IPC, produzione industriale negli Stati Uniti e in Cina e BCE, chiavi del mercato azionario per la prossima settimana

Il programma di negoziazione della prossima settimana Conterrà molteplici riferimenti di interesse, come la pubblicazione di dati sulla produzione industriale per l’Eurozona, gli Stati Uniti e la Cina. Il focus sarà anche sull’IPC in Cina e negli Stati Uniti, nonché sull’indicatore del sentiment economico dell’istituto ZEW, che potrebbe salire di 49,3 punti a 10,0 punti.

La settimana inizierà con il risultato del primo turno del elezioni presidenziali francesi che si svolgerà domenica 10 aprile.

Sarà anche rilevante riunione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE)il PMI dei servizi IHS Markit di marzo che hanno mostrato movimenti disparati tra i diversi paesi e le vendite al dettaglio dell’indice US Manufacturing Empire.

In chiave aziendalela settimana sarà caratterizzata da a raffica di risultati importanti. Così, società europee del calibro di Zardoya Otis, JD Sports, Tesco, Ericsson, CD Projekt e società americane come BlackRock, Delta Air Lines, First Republic Bank, JPMorgan, UnitedHealth Group, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, State Street informerà sull’evoluzione dei loro conti contabili. Inoltre, si terrà l’Assemblea Generale degli Azionisti di Neinor Homes e Airbus.

LUNEDI’ 11 APRILE:

– IPC cinese

– Prodotto interno lordo del Regno Unito

– Produzione industriale e manifatturiera nel Regno Unito

MARTEDI’ 12 APRILE:

– Indagini sul sentiment economico dell’Istituto ZEW

– IPC statunitense

– Risultati Europa: JD Sports

– Dividendo: Miquel e Costas & Miquel

– Assemblea Generale degli Azionisti: Neinor Homes, Airbus

MERCOLEDI’ 13 APRILE:

– IPC del Regno Unito

– Importazioni ed esportazioni dalla Cina

– Risultati Europa: Tesco

– Risultati USA: BlackRock, Delta Air Lines, First Republic Banc, JPMorgan

– Dividendo: Gruppo San José

GIOVEDI’ 14 APRILE:

– Tasso di disoccupazione in Australia

– Produzione industriale giapponese

– Dichiarazione della decisione di politica monetaria della BCE

– Vendite al dettaglio negli Stati Uniti

– Risultati Spagna: Zardoya Otis

– Risultati Europa: Ericson, CD PROyekt

– Risultati USA: UnitedHealth Group, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, State Street

– Dividendo: CaixaBank

