Investi nei tuoi accessori: Bershka ha scontato la borsa dell’estate a soli 10 euro.

Siamo in saldo e per questo motivo possiamo accedere ai migliori sconti. Abbiamo la borsa dell’estate a 10 euro.

Un pezzo davvero elegante e bello, disponibile in color verde acqua e molti altri colori, che ci evoca diverse epoche durante l’anno.

Ecco la borsa dell’estate a 10 euro di Bershka

La borsa a tracolla e tessuto è una delle preferite. Si distingue per diverse cose, da un lato per la sua composizione esterna al 100% in poliestere e la fodera dello stesso materiale

Anche per il suo prezzo, essendo inferiore ai 10 euro e per averne tre colori diversi tra cui scegliere. Le sue misure sono Altezza x Larghezza x Profondità: 16 x 24 x 6 cm.

Come si cura

Dal sito web di Bershka spiegano come possiamo prendercene cura. Perché prendersi cura dei propri capi è un modo per prolungarne la durata. Segui le istruzioni di cura e lava i tuoi capi solo quando necessario, e secondo quanto indicato sull’etichetta. Riducendo i lavaggi e l’uso dell’asciugatrice, prolunghiamo la durata dei nostri capi e riduciamo il consumo di acqua ed energia.

In questo caso, la borsa non va lavata, non usare candeggina o sbiancante, non stirarla, non lavarla a secco e non utilizzare l’asciugatrice.

Da Bershka stabiliscono che lavorano con fornitori per migliorare la tracciabilità della nostra catena di approvvigionamento e le strutture e i processi utilizzati per fabbricare i nostri capi. Ci guidiamo da un principio di miglioramento continuo e collaborazione per salvaguardare i prodotti.

In tre colori da scegliere

Questa borsa così pratica e vistosa è disponibile in tre tonalità diverse. Da un lato, il verde acqua, uno dei più estivi e che potrai portare ovunque. Sia con vestiti, tute, jeans, o in modo più informale.

Il beige è uno dei colori che si abbina meglio a tutti i capi che hai in casa e che acquisterai questa estate. E infine il nero sarà sempre il jolly, di quelli che dureranno sempre senza bisogno di seguire le mode.

Dove si compra

Puoi trovarlo sul sito web di Bershka e puoi già acquistarlo nei tre colori menzionati in precedenza. Essendo in sconto, il suo prezzo era di 12,99 euro e ora lo trovi a 9,09 euro, grazie allo sconto del 30 percento.

Puoi informarti sulle spedizioni, i resi e le spese sul sito web nel modo più facile.

