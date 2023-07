Interrompi la ricerca: ecco l’elenco completo dei vestiti scontati di Springfield per essere alla moda

Le saldi estivi di Springfield ne valgono davvero la pena per rinnovare il tuo guardaroba con abiti eleganti e alla moda a poco prezzo, come questi vestiti ideali per il bel tempo.

Vestiti dei saldi di Springfield

L’arancione è uno dei colori di tendenza della stagione, quindi questo vestito è una scelta sicura. Di lunghezza midi e con spalline sottili, è super comodo e fresco per l’estate. 12,99€.

Un vestito a maniche corte con volume e apertura sulla schiena. Di colore blu e realizzato in popeline, è ideale sia per il giorno che per un’occasione speciale. 15,99€.

La stampante floreale è la nostra preferita per i mesi caldi, e questo vestito è bellissimo per sfoggiarlo in tutta la sua bellezza. Con scollo a cuore con arricciatura, sta benissimo a donne di tutte le taglie. 15,99€.

Sia per un look da spiaggia che per uno stile urbano, questo vestito dei saldi di Springfield è favoloso. Realizzato in tessuto misto cotone e lino, la gonna svolazzante gli conferisce molto movimento. 15,99€.

Se ti piace la stampante etnica, questo vestito è perfetto per te. A maniche corte in stile giapponese con dettagli di fiocchi, è fantastico per essere alla moda come un esperto di moda. 17,99€.

Questo vestito è un grande alleato per allungare e affinare visivamente la silhouette senza indossare tacchi alti. Lo scollo halter e la stampa a righe verticali sono due alleati fantastici per lo stile. 14,99€.

I dettagli cut-out sono più di moda che mai, e questo vestito è ideale per essere alla moda. A maniche lunghe svasate con apertura in vita e gonna svolazzante, puoi abbinarlo a delle zeppe. 14,99€.

Un vestito a maniche corte con volume e scollo a V sia sul davanti che sul retro. Di colore viola e con dettaglio di volant alle spalle, per un’occasione speciale sta benissimo con dei sandali con il tacco. 14,99€.

La stampa tropicale è fantastica per l’estate, e Springfield ha in saldo questo vestito così favorevole. Con taglio in vita e gonna svolazzante, puoi indossarlo per i look quotidiani con dei sandali bassi. 19,99€.

E, infine, un vestito stile camicia e lunghezza midi con dettaglio cut-out in vita. Realizzato al 100% in cotone, è un capo che ha tutto per diventare il tuo preferito della stagione: comodo, fresco e molto stiloso. 24,99€.

