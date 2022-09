Inter vs Roma in diretta streaming: Pronostico punteggio Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Udinese, ha bisogno di un risultato di recupero per evitare il sedile caldo nelle prossime settimane quando la sua squadra affronterà l’AS Roma a San Siro sabato. I giallorossi, invece, hanno iniziato abbastanza bene la stagione in corso ma stanno uscendo anche dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta.

Jose Mourinho non sarà in panchina a San Siro contro la sua ex squadra perché squalificato per una partita dopo essere stato espulso nell’ultima partita. Questo suona già come una partita chiave per la squadra di casa per evitare una grave crisi considerando che c’è una partita fondamentale contro il Barcellona che potrebbe determinare l’attuale campagna di Champions League. Puoi prendere entrambi i giochi su Paramount+. Nel frattempo, ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 1 ottobre | Volta: 12 pm ET

Posizione: San Siro — Milano

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità : Inter +107; Pesca +245; AS Roma +260 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milan: Inzaghi dovrà affrontare una partita così importante senza due protagonisti. Marcelo Brozovic è squalificato ma anche infortunato e sarà assente per almeno tre settimane. Romelu Lukaku non si è ancora ripreso dall’infortunio e sarà fuori gioco per un’altra settimana. L’ex capitano dell’AS Roma Edin Dzeko dovrebbe giocare al fianco di Lautaro Martinez in linea d’attacco.

AS Roma: A parte Rick Karsdorp (fuori per un mese) e Gini Wijnaldum (fuori a tempo indeterminato), non ci sono grossi problemi per la squadra di Mourinho. Il tecnico portoghese può contare ancora su Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski che potrebbero giocare come terzini. Paulo Dybala non ha giocato con la Nazionale durante l’intervallo, ma è atteso sabato contro i nerazzurri.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Predizione

L’Inter ha bisogno di una vittoria per cambiare il trend delle ultime settimane, ma non sarà una partita facile contro l’AS Roma a San Siro. Scegliere: Inter 2, AS Roma 1.