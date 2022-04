Inter vs Roma: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote, ora di inizio

Questa partita segna il primo ritorno di Jose Mourinho a San Siro contro l’Inter in una partita di Serie A, anche se la Roma vi ha giocato lo scorso febbraio contro i nerazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia. Sarà sicuramente uno scontro emozionante per il tecnico portoghese che ha diretto l’Inter per 76 partite di Serie A dal 2008 al 2010, segnando 2,2 punti di media a partita e soprattutto vincendo le triple (Serie A, Coppa Italia e Champions League) nel 2009 /stagione 2010. Tuttavia, questo gioco è estremamente importante per entrambe le parti e non ci sarà spazio per i ricordi.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 23 aprile | Tempo: 12 pm ET

Posizione: Stadio San Siro — Milano, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Inter -165; Disegna +305; AS Roma +440 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milan: Dopo aver vinto tre gare consecutive in Serie A e aver raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto 3-0 il Milan, i nerazzurri dovrebbero ora essere i principali candidati alla vittoria dello scudetto. L’Inter non perde contro la Roma in Serie A al Meazza da febbraio 2017, 3-1 con Radja Nainggolan che segna l’unica doppietta in Serie A in quella partita, e da allora ha segnato tre pareggi e una vittoria nerazzurra. L’Inter ha toccato in media 32 tocchi nell’area avversaria a partita in questa stagione, la maggior parte in Serie A. Inoltre, il 70% dei tiri proviene da dentro l’area, il tasso più alto del campionato. Lautaro Martinez (15) ed Edin Džeko (13) si classificano rispettivamente al quarto e settimo posto nella classifica dei gol in Serie A in questa stagione.

AS Roma: La squadra di Jose Mourinho giocherà per vincere perché ha bisogno di punti per la battaglia per l’Europa League e il quinto posto. La Roma è imbattuta nelle ultime 12 partite di campionato con sette vittorie e ha segnato solo tre gol nelle ultime sette partite. Lorenzo Pellegrini è 2° in Serie A con una media di 2,4 occasioni create a partita in questa stagione. Si classifica anche al 6° posto in Serie A con una media di 3,1 tiri a partita. Dopo il pareggio all’ultimo minuto contro il Napoli, Stephan El Shaarawy ha segnato due reti consecutive di Serie A per la prima volta da gennaio 2019 e l’ex milanista ha segnato tre gol contro l’Inter nella massima serie, tutti a il Meazza nel primo tempo.

Predizione

L’Inter è la favorita considerando il rendimento e le ultime partite, ma questa volta l’AS Roma non sarà una squadra facile da battere. SCEGLIERE: Inter 2, AS Roma 1