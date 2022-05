Inter vs Empoli: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

L’Inter affronta l’Empoli a San Siro e ha un disperato bisogno di un’altra vittoria dopo la sfida di domenica scorsa contro l’Udinese per mettere sotto pressione il Milan che domenica affronterà l’Hellas Verona e proverà a fare un altro grande passo verso lo scudetto. I nerazzurri giocheranno venerdì in quanto la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossima settimana contro la Juventus. L’Inter è attualmente a due punti dal Milan con tre partite da giocare. Dopo l’Empoli, l’Inter affronterà Cagliari e Samp per le ultime due gare della stagione.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: venerdì 6 maggio | Tempo: 12:45 ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Inter -750; Disegna +750; Empoli +1750 (via Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter: La squadra di Simone Inzaghi è sicuramente considerata la favorita per questa partita e l’ex tecnico della Lazio potrà contare ancora una volta su quella di Halan Calhanoglu, squalificato per l’ultima partita contro l’Udinese. Lautaro Martinez partirà insieme a quello tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. L’Inter ha vinto quattro gare di fila in Serie A il mese scorso fino alla sorprendente sconfitta contro il Bologna che ha cambiato ancora una volta le aspettative su questo finale di stagione. I nerazzurri hanno bisogno di questa vittoria per tornare in testa alla classifica in attesa che i rivali del Milan affrontino l’Hellas Verona domenica sera.

Empoli: La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli è ora matematicamente sicura e tornerà a giocare in Serie A la prossima stagione. L’Empoli andrà a San Siro ma non si arrenderà fino alla fine e cercherà di dimostrare di meritare di raggiungere questo traguardo anche se ora è al sicuro. L’attaccante del Loanee Inter, Andrea Pinamonti, è stato il miglior giocatore della stagione con l’Empoli e ha segnato dodici gol in tutte le 34 partite giocate quest’anno in Serie A. Dovrebbe tornare all’Inter in estate e poi ha venduto di nuovo con molti club che hanno già mostrato interesse per il giocatore italiano.

Predizione

L’Inter ha bisogno di vincere la partita per mettere più pressione sui rivali e considerando che l’Empoli è aritmeticamente sicuro non dovrebbe avere così tanti problemi a San Siro questa volta. SCEGLIERE: Inter 3, Empoli 0