Inter vs Bayern Monaco in diretta streaming: pronostico Champions League, come guardare online, quote, notizie

L’Inter sta uscendo dalla pesante sconfitta contro l’AC Milan sabato scorso, quando mercoledì accoglierà il Bayern Monaco per dare il via alla fase a gironi di Champions League. I nerazzurri non hanno iniziato bene la stagione di Serie A, hanno già due sconfitte nelle prime cinque partite e i tifosi iniziano a preoccuparsi per le prestazioni dei giocatori chiave. Il Bayern Monaco, invece, è reduce da due pareggi consecutivi in ​​Bundesliga. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 7 settembre | Volta: 15:00 ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Inter +285; Disegna +300; Bayern Monaco -118 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milano: Simone Inzaghi dovrebbe apportare alcune importanti modifiche agli undici titolari dopo alcune critiche per le prestazioni della sua squadra nelle ultime settimane. Al via Robins Gosens e Henrikh Mkhitaryan al posto di Federico Dimarco e Nicolò Barella, che non sta vivendo un buon momento. Edin Dzeko dovrebbe anche iniziare sulla linea d’attacco per giocare al fianco di Lautaro Martinez mentre Romelu Lukaku si riprende dall’infortunio.

Bayern Monaco: Julian Nagelsmann probabilmente non apporterà cambiamenti significativi nella sua formazione. La partita vedrà anche il ritorno in Italia del difensore olandese Matthijs de Ligt, dopo che il giocatore ha lasciato la Juventus per trasferirsi alla squadra tedesca quest’estate. Kingsley Coman, Jamal Musiala e Leroy Sane dovrebbero iniziare a supportare l’attaccante principale che sarà l’ex stella del Liverpool Sadio Mane.

Predizione

Considerando le ultime prestazioni della squadra di casa, sembra improbabile che il club italiano possa prendere qualcosa dalla squadra tedesca. Scegliere: Bayern Monaco 3, Inter 1.