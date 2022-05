Inter-Sampdoria quote, scelte, come guardare, live streaming: 22 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Inter Milan vola alto dopo aver vinto la finale di Coppa Italia, ma è ancora a caccia di conquistare il primo posto nella classifica italiana di Serie A. Il suo destino si riduce al loro finale di stagione contro Sampdoria la domenica. I nerazzurri escono da un impressionante 3-1 in trasferta Cagliari lo scorso fine settimana, mentre la Samp sta uscendo da una vittoria dominante per 4-1 Fiorentina. L’Inter ha bisogno di una vittoria di domenica per superare la rivale AC Milan nella classifica di Serie A italiana e conquistare due titoli consecutivi, ma la Samp in trasferta è stata impressionante e non le semplificherà. Quando si tratta di partite di fine stagione, questa è una di quelle da non perdere. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti l’azione in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio San Siro di Milano, in Italia, è fissato per le 12:00 ET di domenica. Le ultime quote Sampdoria-Inter di Caesars Sportsbook elencano l’Inter come la favorita di -850 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con la Samp come sfavorita di +2200. Un pareggio ha un prezzo di +800 e l’over-under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha due livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come la Champions League, la Serie A italiana e il PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per la visualizzazione offline . Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani prevedono una settimana gratuita per iniziare, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Inter-Sampdoria

Data Samp-Inter: domenica 22 maggio

Samp-Inter, ora: 12 ET

Sampdoria-Inter in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Inter-Sampdoria

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’insider di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 88-64 nelle sue ultime 152 scelte di calcio, restituendo oltre $ 2.700 per $ 100 scommettitori.

Per Inter-Sampdoria, Sutton sta sostenendo entrambe le squadre per segnare per una vincita di -110. Entrambe le squadre entrano nella partita di domenica in base all’andamento dei gol, ma stanno anche subendo gol agli avversari. L’esperto osserva che la Samp ha segnato almeno un gol in sette delle ultime 10 partite, ma ha anche subito 60 gol in campionato in questa stagione. Nel frattempo, Lautaro Martinez e l’attacco dell’Inter hanno segnato due o più gol nelle ultime quattro partite, inclusa la finale di Coppa Italia, ma non hanno nemmeno segnato la porta inviolata in sei partite consecutive di Serie A.

Sutton sottolinea anche come la Sampdoria sia all’altezza dell’Inter nonostante il piazzamento in classifica di Serie A. Gli ospiti hanno tenuto la Fiorentina con un solo tiro in porta nella partita precedente e potrebbero avere la chiave per rubare all’Inter le occasioni per uno scudetto.

“La Samp si trova comodamente sopra la zona retrocessione, quindi la partita di domenica contro l’Inter sarà un orgoglio”, ha detto Sutton a SportsLine. “La Samp ha dimostrato di poter tenere duro con l’Inter, assicurandosi un 2-2 contro i campioni in carica all’inizio di questa stagione. Data la forma recente della Samp e la stanchezza dell’Inter, sto sostenendo la squadra di trasferta per mantenere questa partita entro i 2,5 gol diffuso domenica”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A italiana. Visita subito Paramount+ per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.