Inter Milan vs Udinese quote, scelte, come guardare, live streaming: 1 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Dopo la devastante sconfitta contro il Bologna la scorsa settimana, Inter Milan è sceso al secondo posto nella classifica della Serie A italiana 2021-22 dietro al rivale AC Milan. Con solo quattro partite da giocare, l’Inter non può permettersi di perdere punti mentre cerca di colmare il divario di due punti e vincere il suo secondo scudetto consecutivo e il 20esimo di tutti i tempi. Domenica si recherà in visita l’Inter Udinese, che si trova al 12° posto in classifica e si è già assicurato un posto in Serie A per la prossima stagione, ma sta anche giocando il miglior calcio dell’anno nell’ultimo mese. Puoi trasmettere la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Friuli di Udine, in Italia, è fissato per mezzogiorno ET. Caesars Sportsbook elenca l’Inter come il favorito -185 (rischiare $ 185 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. L’Udinese è un perdente di +500 nelle ultime quote di Inter contro l’Udinese e un pareggio ha un prezzo di +320. L’over-under è di 2,5 goal. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Inter vs Udinese

Data Inter-Udinese: domenica 1 maggio

Inter-Udinese ora: 12 pm ET

Inter-Udinese streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Udinese-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Inter-Udinese dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Inter-Udinese, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare per una vincita di -135. Da quando sono tornate dall’ultima pausa per le nazionali, entrambe le squadre hanno segnato in modo prolifico. L’Udinese ha segnato 17 gol in sei partite da quando è tornata in campo, mentre l’Inter ne ha 13.

Gerard Deulofeu e Beto hanno dato all’Udinese una doppietta dinamica, segnando 23 gol in campionato in questa stagione. Non è chiaro se Beto sarà disponibile per la selezione domenica, ma Deulofeu ha segnato in sei delle ultime 10 partite e può ancora rappresentare una grande minaccia in futuro.

Nel frattempo, l’Inter è stata la squadra con il punteggio più alto in Serie A in questa stagione con 72 gol in 34 partite di campionato. Edin Dzeko (13 gol) e Lautaro Martinez (16 gol) sono una coppia d’attacco pericolosa e Hakan Calhonoglu è anche una seria minaccia fuori dal centrocampo con sette gol e 10 assist. Aspettati un ritmo veloce in questo gioco e due squadre in ottima forma per segnare un gol.

