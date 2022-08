Inter Milan vs Spezia quote, scelte, come guardare, live streaming: 20 agosto 2022 Pronostici Serie A italiana

Continua la nuova stagione di Serie A italiana Inter Milan di fronte Spezia Calcio sabato su Paramount+. La squadra di casa sta cercando di iniziare la stagione subito dopo essere arrivata al secondo posto per rivaleggiare AC Milan l’anno scorso, e sconfitto di poco leccese 2-1 nell’esordio stagionale grazie a un gol di recupero di Denzel Dumfries. Lo Spezia cercherĂ di fare una stagione molto migliorata dopo essersi piazzato al 16° posto nella classifica della Serie A italiana la scorsa stagione. Fa visita all’Inter dopo una vittoria per 1-0 Empoli nella loro apertura. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio San Siro di Milano, in Italia, è fissato per le 14:45 ET di sabato. Le ultime quote tra Inter e Spezia del Caesars Sportsbook elencano l’Inter come la favorita di -625 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con lo Spezia come sfavorito di +1600. Un pareggio ha un prezzo di +650 e l’over-under per i gol totali segnati è 3,5. La partita di sabato sarĂ trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Inter vs Spezia

Data Inter-Spezia: sabato 20 agosto

Inter vs Spezia ora: 14:45 ET

Inter vs Spezia in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Inter-Spezia

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex giocatore di calcio collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da piĂą di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto piĂą tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni piĂą informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton ha anche ottenuto le sue migliori scommesse in Serie A dall’inizio del 2022, andando 47-23 nelle ultime 70 scelte, restituendo piĂą di $ 1.800 per $ 100 scommettitori.

Per Inter vs Spezia, Sutton sceglie Inter ed entrambe le squadre per segnare con un payout di +150. L’esperto prevede che la squadra di casa avrĂ il sopravvento in casa, soprattutto perchĂ© vanta alcuni dei migliori marcatori del campionato. Ben accolti anche dai nerazzurri Romelu Lukaku torna in questa stagione e l’attaccante belga ha giĂ il fondo della rete nella sua prima partita.

Tuttavia, Sutton non crede che questa partita sarĂ uno scoppio, anche con quanta potenza di fuoco ha l’Inter.

“La linea di fondo dell’Inter è ancora in forma, avendo concesso almeno un gol in sei partite consecutive, compreso il preseason”, ha detto Sutton a SportsLine. “Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato in tre degli ultimi quattro incontri tra queste squadre”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

