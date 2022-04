Inter Milan vs Hellas Verona quote, scelte, come guardare, live streaming: Scommesse Serie A italiana per il 9 aprile 2022

L’Inter, campione in carica della Serie A italiana, cercherà di migliorare le sue possibilità di ripetizione quando sabato ospiterà l’Hellas Verona. L’Inter (18-9-3) è terza nella classifica della Serie A italiana ed è imbattuta nelle ultime cinque partite di campionato. Il Verona (12-9-10) è attualmente nono nella classifica di Serie A italiana e dalla stagione 1986-87 non ha chiuso meglio del nono. L’Hellas Verona ha vinto solo una volta negli ultimi 27 incontri tra queste due squadre. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio da San Siro a Milano, in Italia, è fissato per le 12:00 ET. Le ultime quote tra Inter e Hellas Verona di Caesars Sportsbook elencano l’Inter come la favorita di -275 (rischiando $ 275 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi di 90 minuti, con Verona il perdente di +800. Un pareggio ha un prezzo di +390 e l’over-under per i gol totali segnati è fissato a 2,5. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Hellas Verona vs Inter

Data Inter-Hellas Verona: sabato 9 aprile

Inter Milan vs Hellas Verona ora: 12 pm ET

Streaming Inter-Hellas Verona: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Hellas Verona-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte tra Inter e Hellas Verona dall’insider europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Hellas Verona vs Inter, Green sta sostenendo entrambe le squadre per segnare a quota -120. Entrambe le squadre hanno potenti attacchi offensivi, poiché l’Inter è in testa alla Serie A nel punteggio, mentre il Verona è al terzo posto. L’arrivo dell’Inter sul tabellone sembra quasi scontato visto che nelle ultime 21 partite giocate da queste squadre l’Inter ha segnato ogni volta.

Mentre l’Inter ha un robusto terzo difensivo, il Verona ribatte con un attacco equilibrato in cui tre giocatori si collocano tra i primi 12 gol in Serie A. La squadra ha segnato nelle ultime sette partite e in 12 delle ultime 13 partite. L’Hellas Verona ha segnato anche in quattro delle ultime cinque partite contro l’Inter, compreso il match di inizio stagione.

“La difesa dell’Inter è stata solida in questa stagione, con solo 24 gol subiti in 30 partite”, ha detto Green a SportsLine. “Comunque ha subito gol in 17 delle sue 30 partite, quindi il Verona potrebbe arrivare a referto sabato”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A. Visita subito Paramount+ per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo e molto altro ancora.