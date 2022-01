Inter-Juventus: Supercoppa in diretta streaming, canale TV, come vedere online, orario d’inizio, quote

Inter e Juventus si affronteranno nel primo big game del nuovo anno in Italia (prendi l’azione su Paramount+). Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si incontrano per il primo titolo della stagione: la Supercoppa Italiana. L’Inter si è qualificata vincendo lo scudetto dell’anno scorso quando Antonio Conte era ancora in panchina e giocava in Supercoppa per la prima volta da quando aveva perso 3-0 contro il Milan nel 2011, quando Allegri era ancora in testa. La Juventus, invece, ha vinto la coppa nove volte, più di ogni altra squadra in Italia, compreso lo scorso anno contro il Napoli con Andrea Pirlo in panchina.

L’Inter è attualmente in testa alla classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sul Milan ma con una partita in mano. La Juventus sta uscendo da una scioccante vittoria in rimonta contro la Roma e attualmente è in lotta per una posizione nelle prime quattro posizioni per qualificarsi alla prossima Champions League. Questa partita è l’occasione perfetta per Massimiliano Allegri e la Juventus per vincere un titolo per la decima stagione consecutiva, contro un rivale così grande.

Questa sarà anche l’ultima partita con il cinquanta per cento di spettatori ammessi all’interno di uno stadio in Italia, con circa 38.000 persone attese a San Siro. Per le prossime due settimane i club di Serie A hanno accolto la richiesta del governo italiano di ridurre la capienza a un massimo di cinquemila tifosi a partita fino alla fine del mese.

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 12 gennaio | Volta: 15:30 ET

Posizione: San Siro — Milano

TV: Rete sportiva CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

Trame

Inter Milan: Attualmente migliore squadra della Serie A, i nerazzurri non perdono punti in campionato dal 7 novembre contro il Milan. Inzaghi può contare sul ritorno di Hakan Calhanoglu e su Marcelo Brozovic, che probabilmente nei prossimi giorni annuncerà il rinnovo del contratto con l’attuale accordo in scadenza quest’estate. Lautaro Martinez guiderà l’attacco insieme a Edin Dzeko, completamente guarito dopo essere risultato positivo al Covid-19 a inizio anno. L’attaccante argentino ha già segnato undici gol in questa stagione in Serie A e dopo l’addio di Romelu Lukaku durante l’estate ha portato il suo ruolo e la sua leadership a un livello superiore.

Juventus: Allegri deve fare i conti con diverse assenze per questa partita, a cominciare da Federico Chiesa, che sarà fermo fino a fine stagione dopo aver rotto il LCA durante la partita contro la Roma. Il club ora esaminerà il mercato per un nuovo attaccante con Dejan Kulusevski che ora sicuramente rimarrà a gennaio dopo molte voci sulla Premier League. Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado non giocheranno in quanto squalificati dopo lo scontro di domenica. Per sostituirli Allegri si affiderà a Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, autore del gol decisivo contro la Roma.

Predizione

Le assenze saranno il fattore decisivo di questa partita, quella che avrebbe visto l’Inter favorita anche prima dell’infortunio di Federico Chiesa e delle squalifiche di giocatori chiave come de Ligt e Cuadrado. SCEGLIERE: Inter 2 Juventus 1