Inter-Juventus quote, scelte, come guardare, live streaming: pronostici finale Coppa Italia 2022

La finale di Coppa Italia 2022 vedrà la partecipazione di due dei più grandi club italiani mercoledì. Inter Milan assumerà Juve nel 100° anniversario del Torneo a eliminazione diretta d’Italia e non mancherà l’emozione con un trofeo in palio. La Juventus ha vinto il torneo un record di 14 volte, mentre l’Inter è un sette volte campione, al terzo posto tra tutti i club italiani. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti l’azione in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Olimpico di Roma, in Italia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Inter-Juventus elencano l’Inter come il +125 (rischiando $ 100 per vincere $ 125) sulla linea del denaro di 90 minuti, con la Juventus il +240 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +230 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Inter-Juventus

Data Inter-Juventus: mercoledì 11 maggio

Ora Inter-Juventus: 15:00 ET

Inter-Juventus live streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Juventus-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di Coppa Italia dell’insider di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 81-61 nelle sue ultime 142 scelte di calcio, restituendo oltre $ 2.500 per $ 100 scommettitori.

Per Inter vs Juventus, Sutton sostiene l’Inter per vincere nei regolamenti per una vincita di +125. L’Inter è attualmente bloccata in una battaglia avanti e indietro per la supremazia in Serie A con i rivali di crosstown dell’AC Milan, quindi il suo obiettivo sarà diviso con due partite di campionato rimaste dopo la finale.

Tuttavia, questo è un club con un sacco di profondità per gestire una partita infrasettimanale con un trofeo in palio e dovrebbe comunque essere incredibilmente motivato. L’Inter ha vinto sette delle ultime otto partite in tutte le competizioni ed è stata abbastanza dominante, con cinque di queste sette vittorie ottenute da più gol.

In questa stagione i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie e un pareggio in tre precedenti con la Juventus e in genere sembrano avere il numero dei bianconeri. Sutton si aspetta più o meno lo stesso mercoledì, soprattutto con la Juventus che venerdì è uscita dalla sconfortante sconfitta contro il Genoa che garantisce di fatto un quarto posto in campionato.

