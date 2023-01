L’emergere dell’intelligenza artificiale (IA): una rivoluzione con rischi

L’intelligenza artificiale (IA) è con noi da decenni, ma non è mai stata così presente nelle nostre vite. Prima c’erano i supercomputer capaci di giocare a scacchi, poi assistenti virtuali e questo 2022 è stato l’anno dei sistemi generativi, capaci di creare in pochi secondi testi o immagini che non sono mai esistiti sulla base della richiesta degli utenti. Questi sviluppi, i più potenti fino ad oggi, hanno reso popolari i prodotti AI tra il grande pubblico, ma hanno anche suscitato paura tra coloro che li vedono come una minaccia.

Al di là delle fantasie distopiche, l’IA è la disciplina che conferisce alle macchine la capacità di rispondere a problemi complessi. I computer non hanno autocoscienza, ma possono calcolare, memorizzare e apprendere in base ai dati con cui gli esseri umani li addestrano, potendo darsi ordini per migliorare.

In pratica, l’intelligenza artificiale consente a Siri (Apple) o Alexa (Amazon) di comprendere ed elaborare le tue richieste, ma è anche riuscita ad automatizzare i processi industriali. La robotica organizza complesse operazioni finanziarie o diagnostica malattie davanti agli occhi dei medici.

L’IA nell’arte

Negli ultimi mesi, sistemi sempre più avanzati hanno iniziato a rivoluzionare l’arte. Programmi come DALL-E (che deve il suo nome al pittore catalano Dalí) e Midjourney hanno affascinato milioni di utenti in tutto il mondo con la loro capacità di disegnare in tempo reale (e anche in 3D) qualsiasi immagine che vi descriviamo, imitando stili pittorici e aprendo le porte a un nuovo tipo di arte digitale.

Il generatore di testo ChatGPT, nel frattempo, può chattare con l’utente, scrivere romanzi, comporre poesie o programmare codice per computer. “Ogni volta che simula meglio il ragionamento umano, è incredibile”, ha spiegato a El Periódico David Casacuberta, professore di logica e filosofia della scienza presso l’UAB.

Mentre il mercato tecnologico è trascinato verso il basso dalle turbolenze macroeconomiche, l’IA generativa sta emergendo come un mercato sempre più attraente. Gli investimenti di capitale di rischio in questo tipo di tecnologie creative hanno avuto un’impennata del 425% dal 2020 e raggiungono già i 2,1 miliardi di dollari, secondo i dati di PitchBook. OpenAI, l’organizzazione co-fondata da Elon Musk, finanziata da Microsoft e protagonista di alcuni dei programmi di maggior successo, ha un valore di 20 miliardi e prevede di moltiplicare il proprio giro d’affari nei prossimi mesi.

I rischi dell’IA creativa

Queste IA sono un fenomeno con cui tutti vogliono “giocare”. Ma anche così, non sono privi di rischi.

ChatGPT può diffondere falsità con un tono reale e convincente, portando ad ingannare gli utenti senza che questi se ne accorgano. “Segue molto bene la tua conversazione e sembra che stia ragionando, ma quando qualcosa si inventa e tu non lo sai, puoi credere che sia vero”, sottolinea Elena Matuto, professoressa di psicologia sperimentale specializzata in IA, che mette in guardia sul pericolo che “diventi sempre più difficile controllare la realtà”.

Lo stesso problema ha costretto Meta (proprietario di Facebook e Instagram) a ritirare il loro modello linguistico Galactica tre giorni dopo l’apertura al pubblico. “Se non sei sempre rigoroso, non sei mai affidabile”, ha avvertito l’analista tecnologico Antonio Ortiz.

Google non ha ancora rilasciato il suo modello linguistico per paura che influisca sulla sua reputazione.

D’altra parte, la divulgazione dei generatori di immagini ha messo sull’attenti gli artisti grafici. Questi denunciano che tali IA vengono addestrate sulla base delle loro opere senza il loro consenso per creare nuovi risultati senza diritti di proprietà. In altre parole, rubano il business.

Inoltre, questi modelli apprendono con i dati estratti da Internet, che amplificano i pregiudizi di razza, sesso, età o classe presenti in rete. Così, gli utenti della popolare app Lensa, che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare i nostri ‘selfie’ in dipinti più attraenti di noi, hanno denunciato che mentre gli uomini sono stilizzati come astronauti, esploratori o inventori, il programma tende a spogliare e ipersessualizzare le donne.