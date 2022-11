Instagram: una terribile truffa promette di diventare ambasciatrice Shein!

Ultimamente sta girando una truffa su Instagram. La truffa promette l’opportunità di diventare ambasciatore di Shein.Attenzione, truffa. Da qualche giorno circola una truffa su Instagram. Questo vi promette la possibilità di diventare ambasciatori del marchio Shein. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Instagram è pieno di sorprese

Su Instagram è possibile trovare account su qualsiasi cosa. Moda, umorismo, sport, sfide… Ce n’è per tutti i gusti. E alcuni di essi si distinguono dalla massa per la loro originalità.

Ad esempio, un account Instagram si diverte a sottolineare il comportamento sugli aerei. E ci sono alcune pepite. L’ex assistente di volo Shawn Kathleen elenca tutti gli aneddoti possibili sul suo conto.

E funziona. Il suo account Instagram Passenger Shaming ha oltre un milione di follower. Di conseguenza, alcuni clienti riportano i loro gatti. Altri brontolano e scoreggiano. Altri allargano i piedi. In breve, c’è da ridere.

Nello stesso stile, un altro account Instagram elenca gli atteggiamenti bizzarri della metropolitana. E anche in questo caso c’è molto da ridere. Tra sonnellini, persone imbronciate e outfit originali, ce n’è per tutti i gusti!

Questo account ha già attirato più di 386.000 persone ed è già certificato. Tuttavia, non tutto è positivo sui social network.

In effetti, ci sono molti account falsi su Instagram. In effetti, molti account promuovono una truffa per diventare ambasciatori di Shein. Stopandgo vi racconta di più!

Vedi @instagram quando la tua caccia al capezzolo ti dà due secondi di tregua, non vorresti fare sul serio contro gli spammer seriali? #SHEIN pic.twitter.com/SeLswNQ9I5

– François Wavre (@francoiswavre) 3 novembre 2022

La truffa di Shein circola in rete

Non è raro imbattersi in truffe di ogni tipo su Instagram. In effetti, tutti i mezzi sono buoni per i malintenzionati.

Poco tempo fa, una nuova truffa ha permesso di certificare il proprio account Instagram. L’obiettivo era infatti quello di ottenere i dati personali degli utenti di Internet.

Questa campagna disonesta è stata condotta sulle cassette postali. Gli utenti hanno ricevuto una falsa e-mail che chiedeva loro di inserire login e password.

E questa non è l’unica truffa su Instagram. L’ultima truffa riguarda il marchio Shein. Infatti, molti account prendono di mira le loro vittime taggandole in storie che impersonano l’azienda Shein.

Gli utenti ricevono quindi una notifica che li mette di fronte alla truffa. Così, l’immagine di un manichino e un blocco di testo sono accattivanti.

In alto c’è scritto: “Diventa un ambasciatore di Shein e ricevi un certificato gratuito per800 euro “. Questa truffa si rivolge preferibilmente al pubblico francese, inglese e spagnolo.

Per essere sicuri della truffa, basta guardare i profili che raccontano queste storie. In genere non hanno post e i loro contenuti sono molto recenti e dedicati solo a questa truffa di Shein.

Tutte queste storie invitano la vittima a cliccare sul sito ” collabshein.com “. Questo sito promette addirittura di regalare una finta carta regalo da spendere in prodotti Shein.

Ma dietro di esso si nasconde un abbonamento a 44,50 euro carica ogni 14 giorni. Non esitate quindi a bloccare e segnalare questi account se li incontrate.