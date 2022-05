Instagram ti consentirà di ritagliare e personalizzare le anteprime dei post

Instagram sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di personalizzare le anteprime delle loro pubblicazioni nel ‘feed’, in modo che possano mostrare ai loro follower una parte specifica della fotografia ritagliata.

Attualmente il social network offre un’anteprima di immagini e video inquadrando la parte centrale di questi file e non consente agli utenti di personalizzare la miniatura, solo aggiungi i margini bianchi o rimuovili. Dopo aver effettuato l’accesso al menu “Modifica” e “Imposta”, è possibile sposta la foto e regola il contenuto che vuoi inserire nella cornice. Una griglia può anche essere utilizzata per aiutare a inquadrare l’immagine.

Per i video, puoi solo scegliere il opzione senza confiniin modo che la regolazione della cornice sia automatica, o includerli. In questo modo, la pubblicazione mostra l’intero contenuto, sia esso registrato orizzontalmente o verticalmente.

Tuttavia, l’esperto di reverse engineering Alessandro Paluzzi ha notato a cambiare la modalità di visualizzazione delle miniature delle immagini già pubblicate e ha condiviso uno screenshot sul suo account Twitter. In esso puoi vedere nel ‘feed’ del tuo profilo il taglio personalizzato di un’immagine, che ne mostra una parte specifica, senza anticipare nella miniatura altri elementi che compaiono nella fotografia originale.

Una volta scelta l’opzione di personalizzazione, nella parte inferiore dell’interfaccia viene inserita la legenda ‘Tieni premuto per spostare e ridimensionare l’area desiderata’, oltre ad una griglia sovrapposta all’immagine.

Paluzzi ha invece verificato che Instagram sta lavorando anche su a opzione che consente di caricare immagini con proporzioni 9:16, in modo che le foto verticali possano essere visualizzate completamente. Al momento, l’azienda non ha confermato se queste funzionalità raggiungeranno presto il pubblico globale o quando sarà possibile accedervi.