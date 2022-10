Instagram prepara i canali, il suo nuovo modello di chat di gruppo

Instagram sta lavorando a un nuovo strumento che ti permetterà di creare canali sul social network attraverso il quale puoi condividere informazioni o file con un vasto pubblicoe che segue un’altra novità anche in sviluppo, profili di gruppo.

I canali sono un tipo di chat di gruppo che consente agli amministratori di condividere informazioni o documenti con un vasto pubblico, generalmente illimitato, che richiede alle parti interessate di iscriversi per aderire.

Questi canali lo sono già presente nelle applicazioni di messaggistica come Telegram o WhatsAppe sembra che Meta stia cercando di implementarli anche su Instagram, come ha condiviso lo sviluppatore con reverse engineering Alessandro Paluzzi.

Paluzzi ha localizzato in il codice dell'”app” di Instagram un nuovo strumento che permette di creare canali di discussione, anche se non del tutto nuovi, poiché in precedenza l’azienda ci aveva lavorato sotto il nome di gruppi pubblici.

I nuovi canali supportano la partecipazione di un gran numero di persone. Chi crea il canale può decidere chi si unisce, chiunque o solo follower e iscritti, e il modo in cui puoi partecipare, poiché un’opzione ti consente di inviare messaggi mentre l’altra lo limita ad amministratori e collaboratori.

Paluzzi ha recentemente condiviso un’altra novità su cui Instagram sta lavorandoprofili di gruppo, simili alle Community che Meta ha già annunciato per WhatsApp, Messenger e Facebook, e che riuniscono in un unico luogo le gruppi di conversazione che ruotano attorno a un tema oa uno spazio sociale comunecome la scuola dei bambini o le attività delle associazioni di quartiere.