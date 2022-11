Instagram: come evitare di essere taggati nei post?

Se volete mantenere un basso profilo su Instagram, ecco un piccolo tutorial su come non essere taggati sui post.Non volete essere taggati sui post Instagram dei vostri amici ma non sapete come rimediare? Questo articolo è perfetto per voi. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Diverse idee per personalizzare il vostro account

Poiché Instagram è un social network molto popolare, è possibile ottimizzare la propria esperienza per utilizzarlo al meglio. Per questo motivo, ci sono molte impostazioni molto utili.

Ad esempio, in seguito ai recenti aggiornamenti di Instagram, molti utenti si stanno lamentando. Infatti, i loro feed di notizie ora includono molti post di account che non seguono. Fastidioso!

Ecco quindi un suggerimento per ovviare al problema. Dovete sapere che ci sono due schede: “Home” e “Follow”. Il primo è quello di base, con tutti i post mescolati insieme senza alcuna cronologia o logica.

La seconda consente di ordinare e scegliere ciò che si vuole vedere nel feed di notizie. Per cambiare, basta cliccare sul logo di Instagram in alto a sinistra dello schermo. A questo punto è sufficiente scegliere la scheda desiderata.

Oltre a questa nuova funzione, altre potrebbero essere disponibili a breve. È il caso dell’aggiunta di musica nella biografia di Instagram. Un famoso leaker lo ha mostrato su Twitter. Resta da vedere se questo accadrà presto!

Nel frattempo, altre impostazioni sono già presenti su Instagram. Quindi, se volete evitare di essere taggati nei post dei vostri amici, ecco un piccolo consiglio. Stopandgo vi racconta di più!

Come evitare di essere citati su Instagram?

Instagram è ideale per postare foto dei propri hobby e momenti di vita con o senza amici. Inoltre, in breve tempo, sarà possibile programmare la pubblicazione dei propri post. Grande!

Ideale per pianificare un piccolo post in anticipo per fare gli auguri di compleanno a una persona cara, ad esempio. Solo che alcune persone preferiscono rimanere discrete su Instagram.

Ecco quindi un trucco per evitare di essere citati nei post o nelle storie dei vostri amici. Per farlo, è necessario andare nella sezione delle impostazioni di Instagram.

È necessario andare al proprio profilo, cliccando in basso a destra dell’applicazione. Quindi selezionare le tre piccole linee verticali. Quindi fare clic su “Impostazioni”, quindi “Privacy”.

Saranno quindi presenti molte impostazioni utili per limitare l’accesso al vostro account. Potrete scegliere di mettervi in privato o di bloccare alcuni account Instagram.

Per quello che ci interessa oggi, dobbiamo andare alla scheda “Menzioni”. Il suo simbolo è un arobase. Da lì, avete diverse scelte.

Potete permettere a tutti di taggarvi, solo a chi seguite di taggarvi o a nessuno di taggarvi. Questo vale per i post, le storie e i commenti, che non sono separabili.

Se scegliete solo i vostri amici, vale lo stesso discorso. Non è possibile scegliere chi può taggarti. Instagram seleziona tutti i vostri amici.

Se si cambia idea, è ovviamente possibile scegliere un’altra opzione. Ideale per coloro che vogliono riordinare la propria attività su Instagram!