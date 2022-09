Instacart licenzia il personale prima dell’IPO

Azienda americana di consegne di generi alimentari Instacart vuole tagliare tutti i tipi di costi prima della sua IPO pianificata. L’azienda ha tranquillamente licenziato una parte del suo personale e chiede ai restanti dipendenti di ridurre le spese.

Licenziare, non assumere

Instacart, un servizio americano che consente ai suoi corrieri di fare acquisti nei negozi fisici e di consegnare quei generi alimentari ai propri clienti, sta effettuando importanti tagli ai costi in preparazione della sua IPO. Lo scorso maggio la società aveva chiesto la quotazione in borsa, poco dopo aver abbassato la propria valutazione a 24 miliardi di dollari. La startup soffre di turbolenze di mercato e concorrenza crescente.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha licenziato uno per uno parte del suo personale, evitando licenziamenti pubblici, riferisce The Information. Si dice che almeno tre dipendenti di livello senior abbiano perso il lavoro in questo modo, mentre per alcune posizioni sarebbe in vigore il divieto di assumere nuovi dipendenti. Al restante personale sarebbe stato anche detto di limitare le spese per articoli come viaggi e riunioni di squadra.

Molte aziende tecnologiche ed e-commerce, sia negli Stati Uniti che altrove, trovano sempre più difficile convincere gli investitori nell’attuale clima finanziario sterile. Per la sua IPO, Instacart dovrà dimostrare che può essere redditizia, anche in circostanze difficili.