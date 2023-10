Innamoratevi della nuova collezione in rattan di IKEA!

Per rinnovare il vostro design d’interni Basta dare un’occhiata a IKEA per essere ispirati! Per essere proprio nel tendenze Avete bisogno di un po’ di Rattan! Scoprire i prodotti più belli dalla nuova collezione!

9 punti salienti della nuova collezione IKEA Rattan

I nuovi prodotti della Segno svedese hanno tutti una cosa in comune: sono fatti di rattan! Proprio come ilviminiiuta e bambùquesto materiale naturale si trova ovunque da quest’estate, anche su accessori moda che su oggetti decorativi. A questo fenomeno si sovrappone un’altra tendenza: quella dello stoccaggio. Un modo di mescolare comfort, praticità e benessere. Ecco i nostri 9 preferiti scorci dei nuovi prodotti del marchio:

Una testata: permette di vestire il letto in modo morbido, senza sovraccaricare la decorazione.

Una panca portaoggetti: Pratico e discreto, si integra letteralmente nell'arredamento. Oltre ad abbinarsi a tutto, è multifunzionale. Può essere utilizzato come banco per la rimozione delle scarpe nel corridoio e anche nascondere tutte le scarpe ! Tenete a portata di mano quelli che indossate spesso e metteteli sotto, mentre gli altri sono nascosti nella panca.

Comodino: Questo modello non ha nulla a che vedere con i comodini di una volta che tutti abbiamo in mente. Questo comodino ha il vantaggio di non occupa molto spazio e di avere due vassoi uno dei quali si trova sopra e l'altro nascosto sotto.

Un poggiapiedi con contenitore: Questo poggiapiedi circolare ha molti ruoli. Poggiapiedi, seggiolino o tavolino da caffè Si adatta alle vostre esigenze.

Un doppio piedistallo: Questo accessorio ha il grande vantaggio di mettere in evidenza la pianta che si trova al suo interno. Il suo piccolo extra? Le sue due parti sono completamente autonome e può essere staccato all'infinito. Questo significa che potete cambiare le dimensioni dei vasi da fiori a vostro piacimento.

Uno specchio: Se uno specchio è un elemento indispensabile per la vostra casa, questo lo è ancora di più! Elegante e pratica il suo parte inferiore più ampia permette di riporre piccoli accessori e di non perderli. Occhiali da sole, rossetto, pillole, cuffie: a voi la scelta! Il suo film infrangibile riduce anche le lesioni in caso di rottura dello specchio.

Cestino: sentitevi liberi di accumularli e di sceglierli in diversi formati per un spirito bohemien chic molto trendy. Sembra un cestino da picnic e quindi ha un lato regressivo.

Un semplice piedistallo: il cestino superiore può essere utilizzato come fioriera o di cestino. Un po' più in alto, questo modello è meno discreto ma altrettanto affascinante.

Uno schermo: è l'accessorio perfetto per spazi di delimitazione come una camera da letto o un soggiorno. Se avete un monolocale, ad esempio, potete usarlo per creare una vera e propria camera da letto per ottenere la massima privacy.

Nuova collezione IKEA: i vantaggi del rattan

Il rattan è un materiale forte, leggero e flessibilericavato da diversi alberi del sud-est asiatico appartenenti alla famiglia delle palmipedi. È naturale e rispettoso dell’ambiente perché non richiede l’abbattimento dell’albero. Può essere utilizzato interamente o in pezzi per progettare mobili o oggetti decorativi.

Nike Karlssonil designer dietro il Collezione Tolkning ha spiegato il suo approccio e perché aveva fatto ricorso a questo materiale: “Con la serie TOLKNING ho voluto creare prodotti più ecologici realizzati con fibre naturali che possono essere utilizzati in modi diversi, in diverse stanze della casa. Sono partita dalla mia eredità svedese e l’ho combinata con le conoscenze e le abilità di abili artigiani per creare prodotti unici. Spero che tutti li trovino utili, che vi portino gioia e che vi rendano felici delle vostre scelte.

Il rattan può essere utilizzato all’esterno?

Se i nuovi prodotti offerti da Ikea sono piuttosto destinati ad un uso internoè possibile collocare mobili o accessori nella stanza? rattan fuori? Questo non è non consigliabile poiché questo materiale naturale è molto sensibile alla luce solare che può alterare la sua brillantezza, così come allaumidità. Il rattan, invece, è perfetto per una giardino d’inverno o una veranda perché è molto resistente, molto più del vimini, ad esempio.