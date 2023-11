Inizio del Black Friday 2023 in Decathlon: date e offerte

Il Black Friday è una delle date più attese dagli appassionati dello sport e dello shopping, in quanto offre la possibilità di ottenere prodotti di qualità a prezzi molto scontati. E uno dei negozi che lo celebra in grande stile e che offre grandi sconti è Decathlon, quindi se vuoi sapere quando inizia il Black Friday 2023 su Decathlon, continua a leggere e te lo diremo.

Quando inizia il Black Friday 2023 su Decathlon

Il Black Friday 2023 si celebra venerdì 24 novembre, ma da Decathlon non dovrai aspettare fino a quel giorno per approfittare delle offerte. Il negozio di sport ha preparato una Black Week che inizia oggi venerdì 17 novembre e dura fino a lunedì 27, coincidendo con il Cyber Monday.

Durante tutta quella settimana, potrai trovare sconti fino al 50% su una grande varietà di articoli di diverse discipline sportive e attività all’aria aperta. Inoltre, potrai usufruire della spedizione gratuita per tutti i tuoi acquisti online, indipendentemente dall’importo o dal peso dell’ordine.

Quindi non esitare e approfitta di questa occasione per anticipare i tuoi acquisti natalizi o concederti quel capriccio che aspetti da tanto tempo. Da Decathlon troverai tutto ciò di cui hai bisogno per praticare il tuo sport preferito o scoprirne uno nuovo.

Quali sono gli sconti di Decathlon per il Black Friday

Gli sconti di Decathlon per il Black Friday sono molto vari e allettanti, in quanto includono abbigliamento e calzature sportive, nonché materiale e attrezzature specifiche per ogni disciplina. Di seguito, ti mostriamo alcuni esempi di ciò che potrai trovare sul loro sito o nei loro negozi fisici:

Biciclette: che tu stia cercando una mountain bike, una da strada, elettrica o pieghevole, su Decathlon troverai una vasta selezione di modelli e marche a prezzi scontati. Potrai risparmiare fino al 40% su alcune biciclette e accessori come caschi, luci, lucchetti o selle.

Paddle: se ti piace questo sport da racchetta, non puoi perderti le offerte di Decathlon su racchette, palline, scarpe, abbigliamento e borse paddle. Potrai ottenere sconti fino al 30% su prodotti di qualità e design.

Running: se ti piace correre, su Decathlon troverai tutto il necessario per migliorare le tue prestazioni e il tuo comfort. Scarpe, abbigliamento, orologi, auricolari, cinture, calze e molto altro a prezzi ridotti fino al 50%.

Sci e snowboard: se sei appassionato di neve, non lasciarti sfuggire l’occasione di rinnovare la tua attrezzatura per la stagione invernale. Su Decathlon potrai trovare sconti fino al 40% su sci, tavole, scarponi, caschi, occhiali, guanti e abbigliamento termico e impermeabile.

Fitness e bodybuilding: se vuoi metterti in forma o mantenere il tono muscolare, su Decathlon troverai una vasta gamma di prodotti per fare esercizio a casa o in palestra. Potrai risparmiare fino al 30% su tapis roulant, cyclette, ellittiche, pesi, panche, tappetini e altri accessori.

Questi sono solo alcuni esempi degli sconti di Decathlon per il Black Friday, ma ce ne sono molti altri. Ti invitiamo a visitare il loro sito o i loro negozi e scoprire tutte le offerte che hanno preparato per te. Ricorda che sono a tempo limitato e che le scorte potrebbero esaurirsi presto, quindi non pensarci troppo e approfitta di questa opportunità unica.

