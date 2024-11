Inizia a risparmiare per il Natale! Lidl abbassa i prezzi delle sue delizie gourmet solo per questi 3 giorni

Inizia a risparmiare per il Natale! Lidl abbassa i prezzi delle sue...

Natale atterrato sulla porta: Lidl offre uno sconto speciale sulla sua gamma Deluxe

Il Natale è quasi qui e Lidl capisce quanto sia importante godersi un buon pasto in famiglia o con gli amici. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di anticipare le festività con una promozione speciale sulla sua gamma Deluxe, ideale per coloro che cercano prodotti gourmet a prezzi accessibili.

Tra il 15 e il 17 novembre, potrai usufruire di uno sconto del 20% su una selezione di antipasti che faranno delle tue feste natalizie un vero e proprio banchetto. Se vuoi stupire i tuoi ospiti senza stress, continua a leggere per scoprire quali prodotti potrai portare a casa a un prezzo inferiore.

Non perderti questi antipasti gourmet di Lidl

I prodotti Deluxe di Lidl sono famosi per il loro gusto e qualità. Si tratta di un prodotto surgelato che non solo ha un sapore delizioso, ma è anche molto semplice da preparare. Questi antipasti hanno una forma rotonda simile a crocchette e sono disponibili in vari gusti per soddisfare tutti i palati.

La gamma include sei deliziose varietà che vanno dai sapori più intensi a quelli più delicati. Tra questi, spiccano la spigola con gamberi, formaggio gorgonzola, tartufo e funghi, polpo alla galiziana, uova rotte con prosciutto e guanciale di maiale iberico.

Questo prodotto è realizzato con ingredienti di altissima qualità, ideale per stupire i tuoi ospiti in qualsiasi occasione, sia un pranzo natalizio sia un incontro con gli amici durante questi giorni di novembre.

Con un prezzo normale di 2,49 euro, durante la promozione li potrai ottenere per soli 1,99 euro. Ogni confezione da 350 grammi contiene sei pezzi di circa 60 grammi ciascuno, il che li rende perfetti per servirli e abbinarli ad altri piatti a tavola, come un buon prosciutto iberico o un formaggio manchego.

Lidl ti rende la vita più facile: rapidi e semplici da preparare

Uno dei maggiori vantaggi di questi antipasti gourmet è quanto siano veloci e facili da preparare. Ogni pezzo arriva precotto, quindi dovrai solo toglierlo dal freezer qualche minuto prima e friggerlo in una padella con olio d’oliva o di girasole per pochi minuti.

Dopo, devi solo rimuovere l’eccesso di olio con un tovagliolo di carta e saranno pronti per essere serviti. Questi prodotti di Lidl ti assicurano un sapore eccezionale senza dover passare ore in cucina, così potrai goderti i tuoi cari in tutta comodità e gusto.

L’unica cosa da tenere a mente è che, con questa promozione, questi deliziosi antipasti svaniscono dagli scaffali. L’offerta sarà disponibile solo dal 15 al 17 novembre nei negozi Lidl, quindi assicurati di approfittare di questi prezzi e portare a casa i migliori antipasti gourmet per le tue celebrazioni.

