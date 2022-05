Infortunio Zlatan Ibrahimović: l’attaccante del Milan si è operato al ginocchio, fermo per 7-8 mesi ma non si è ritirato

Nonostante l’ennesimo infortunio, la carriera calcistica di Zlatan Ibrahimovic non è ancora finita. L’attaccante svedese, dopo aver vinto lo scudetto domenica con il Milan, è stato operato dopo l’ultima gara contro il Sassuolo. Un comunicato ufficiale rilasciato dal club ha confermato che l’infortunio terrà Ibrahimovic fuori dal campo per sette-otto mesi. Non è chiaro come questo possa cambiare i piani futuri dell’attaccante, visto che il suo attuale contratto con il Milan scadrà tra un mese. È probabile che presto incontrerà il club per decidere cosa riserva il futuro, ma per come stanno le cose, Ibrahimovic intende continuare a giocare, sia a Milano che altrove.

Il Milan ha rilasciato la seguente dichiarazione sul proprio sito ufficiale:

Il Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro effettuato dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Direttore Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. L’artroscopia era prevista da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità articolare attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione del menisco. L’operazione è stata un completo successo e la prognosi è stimata tra 7 e 8 mesi.”

Non è la prima volta che Ibrahimovic affronta la prospettiva di un possibile infortunio da fine carriera. Verso la fine della stagione 2016-17 con il Manchester United, Ibrahimovic si è infortunato al ginocchio destro, riportando gravi danni ai legamenti. L’infortunio lo tenne fuori fino al novembre successivo. Alla fine è tornato per lo United, prima di trasferirsi ai LA Galaxy in MLS. È stato con i Galaxy che è tornato in perfetta forma prima di tornare al Milan per la stagione 2020/21.