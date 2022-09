Infortunio di Kalvin Phillips: Possibili sostituti dell’Inghilterra Gareth Southgate potrebbe chiamare il centrocampista del Man City

Con la pausa internazionale che inizierà lunedì, Gareth Southgate dovrà dare uno sguardo più approfondito al suo centrocampo del previsto poiché Kalvin Phillips potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico alla spalla. Mentre Phillips è apparso in quello del Manchester City vittoria infrasettimanale finita Borussia Dortmund, ma non era disponibile per la vittoria per 3-0 della squadra sui Wolves sabato a causa dell’infortunio. Se Phillips avesse bisogno di un intervento chirurgico metterebbe in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali con i Tre Leoni.

Da quando si è unito al Manchester City da Leeds Unito, Phillips non ha giocato molto, registrando solo 13 minuti per la squadra di Pep Guardiola. A causa di infortuni, è entrato in squadra solo in quattro partite in questa stagione dopo essere stato un pilastro durante la sua permanenza al Leeds United. Gli infortuni sono sempre stati un po’ una preoccupazione per Phillips poiché ha saltato 23 partite nelle ultime tre stagioni a causa di vari colpi. Non è noto se si tratti di un infortunio alla stessa spalla che si è infortunato nell’ottobre del 2020, ma in tal caso, ciò potrebbe causare possibili problemi cronici lungo la strada.

Questo infortunio alla spalla è un bel colpo per la nazionale dove Phillips si è affermato come un fidato centrocampista sotto Southgate. Declan Riso può portare qualità simili a Phillips al centro del parco, ma avendo entrambe dà solidità difensiva a Southgate per giocare con i suoi migliori attaccanti e mantenere i suoi terzini ala in avanti. Gli altri centrocampisti della Inghilterra la squadra è Monte Muratore, James Ward-Prowsee Jude Bellingham che sono tutte opzioni offensive, quindi Southgate dovrà aggiungere un centrocampista difensivo ma con Giordano Henderson ferito, le sue opzioni sono piuttosto limitate.

L’opzione migliore in rosa

Rimanendo con chi Southgate ha a disposizione, Ward-Prowse ha l’opzione migliore per sedersi accanto al riso. Mentre Ward-Prowse ottiene la maggior parte dei suoi plausi per quello che fa da scenari di palla morta, il lavoro che fa in campo aperto è fondamentale per far funzionare i Saints. Vincendo 14 contrasti, Ward-Prowse è in grado di trasformare rapidamente il possesso vinto in azioni offensive e simili Ruben Loftus-guanciaè stato versatile giocando come un dieci, terzino destro e centrocampista difensivo.

Bellingham può fare cose simili a Ward-Prowse ma non è stato utilizzato allo stesso modo di Ward-Prowse in Germania con il Borussia Dortmund. A causa del fatto che il Dortmund gioca in uno stile aperto, Bellingham non ha tante responsabilità difensive come Ward-Prowse sotto Ralph Hasenhuttl.

Le possibili sostituzioni

Il Chelsea duo di Ruben Loftus-Cheek e Conor Gallagher sono le opzioni più probabili da aggiungere alla rosa, ma in questa stagione sono state in una forma mediocre. Loftus-Cheek è stato utilizzato come centrocampista centrale e terzino esterno per il Chelsea, il che potrebbe aumentare il suo valore grazie alla sua versatilità per Southgate, ma non porta tanto in avanti quanto Phillips, creando solo tre occasioni in campionato con over 400 minuti giocati.

Gallagher ha faticato per il tempo di gioco, ma è stato creativo come Loftus-Cheek in soli 159 minuti di Premier League. Per Gallagher, il suo problema è quello che fa senza palla poiché ha già ricevuto una squalifica per cartellino rosso in questa stagione a causa di due gialli in una partita collezionati. Se Gallagher fosse in grado di ripulire il lato disciplinare delle cose, probabilmente sarebbe già in questa squadra poiché giocherebbe anche più minuti per il Chelsea. Oliver Skipp è l’altro nome che mi viene in mente, ma deve ancora fare la sua apparizione per gli Spurs in questa stagione dopo essersi ripreso dall’infortunio a lungo termine. Skipp sarà con la squadra dell’Inghilterra Under 21 durante questa finestra, quindi non sarà lontano dall’occhio di Southgate. Il numero di centrocampisti del Chelsea nella rosa significa anche che Southgate terrà d’occhio come Graham Potter organizzerà la squadra anche dopo la pausa per la nazionale.

La realtà è che per l’Inghilterra l’armadio è inquietantemente spoglio a centrocampo.

Andare fuori dagli schemi

Considerando la mancanza di centrocampisti difensivi a disposizione di Southgate, questa finestra internazionale potrebbe essere un’occasione per lui di diventare creativo. Nelle partite contro avversari sbilenco, Southgate ha giocato contro Mason Mount insieme a Rice per spingere il ritmo in possesso palla e questa potrebbe essere un’opzione ai Mondiali contro Galles e Iran. Sebbene renda la difesa della squadra più debole, potrebbe sopraffare le squadre invece di giocare Mount come un dieci o un’ala davanti a due centrocampisti difensivi (o un centrocampista difensivo e Bellingham). Mentre Southgate è rimasto fedele a un 3-4-3 nelle competizioni più grandi, Mount potrebbe avere molto senso in un 4-3-3 che la squadra ha sperimentato a volte.

Con quattro terzini destri in rosa, in prova Rece James a centrocampo potrebbe essere un’opzione come Kyle Walker oppure uno dei difensori centrali può sostituire tre volte Trento Alexander-Arnold può giocare come terzino destro naturale nelle partite della Nations League. James non ha giocato regolarmente a centrocampo dai tempi al Wigan nella stagione 2018-19, ma considerando i suoi ruoli avanzati per il Chelsea, potrebbe probabilmente esibirsi lì in un pizzico.

Giovanni Pietre è stato anche usato come centrocampista difensivo a volte scivolando da destra in quella posizione durante la partita di Champions League del City contro il Dortmund. Anche se era solo per chiudere una partita, grazie alla forza del possesso palla del City, i suoi difensori centrali sono in grado di andare avanti e spingere il possesso come i centrocampisti della maggior parte delle squadre. Stones sarebbe un centrocampista improbabile per Southgate, ma quando le scelte diventano così esigue, ci sono opzioni peggiori.

Capire le sue opzioni sarà uno scenario importante per Southgate durante questa finestra internazionale che vedrà l’Inghilterra giocare le partite della Nations League contro Italia e Germania. I Tre Leoni affronteranno un’opposizione di qualità, quindi queste partite possono essere trattate come messe a punto della Coppa del Mondo, ma essendo l’ultima pausa internazionale prima che la squadra si diriga verso Qataril tempo non è dalla parte di Southgate.