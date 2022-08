Infortunio Angel Di Maria: il nuovo esterno della Juventus esce almeno 10 giorni dopo aver segnato all’esordio in Serie A

Dopo un grande esordio lunedì, quando Angel Di Maria ha segnato il suo primo gol in a Juve maglia, l’esterno argentino sarà ora costretto al riposo a causa di un lieve infortunio che dovrebbe tenerlo fuori fino a settembre. Di Maria ha dovuto sostituire nella seconda metà della partita, che la Juventus ha vinto 3-0 Sassuolo. Martedì il club ha annunciato che l’infortunio di Di Maria sarà rivalutato tra dieci giorni, dicendo: “Angel Di Maria questa mattina è stato sottoposto ad esami radiologici… che hanno rivelato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il l’entità della lesione sarà rivalutata tra 10 giorni”.

Vuoi più calcio? Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Di Maria ha impressionato nel match di apertura della stagione bianconera, e questo infortunio gli impedirà di giocarci contro Sampdoria il prossimo fine settimana e contro l’AS Roma nell’ultimo fine settimana di agosto. Dovrebbe tornare all’inizio del prossimo mese prima della settimana di apertura della UEFA Champions League (disponibile su Paramount+).

Il colpo di Di Maria è solo l’ultimo mal di testa per infortunio per il tecnico Massimiliano Allegri che già alle prese con il portiere Wojciech Szczesny tempo mancante per un infortunio muscolare, mentre giocatori chiave come Paul Pogba e Federico Chiesa rimanere non disponibile. Entrambi i giocatori sono sulla strada per il recupero e mentre l’esterno italiano dovrebbe essere completamente guarito dall’infortunio all’ACL poco prima dell’inizio della Coppa del Mondo a novembre, ci sono ancora notizie migliori sul fronte di Pogba. Il centrocampista francese ha deciso di non operarsi al menisco laterale e dovrebbe rientrare a fine settembre, tra un mese circa.