Informazioni sul live streaming di Tottenham Hotspur vs Olympique Marsiglia, canale TV: come guardare la Champions League in TV, streaming online

Chi sta giocando

Olympique Marsiglia @ Tottenham Hotspur

Cosa sapere

Il Tottenham Hotspur affronterà l’Olympique Marsiglia nella prima partita della fase a gironi di Champions League alle 15:00 ET del 7 settembre al Tottenham Hotspur Stadium. Sono 32 le squadre nella fase a gironi suddivise in 8 gironi; le vincitrici e le seconde classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale, le terze classificate proseguiranno nei sedicesimi di finale di Europa League e le sconfitte diranno l’addio al torneo. Questa è la prima partita di Champions League della stagione per entrambe le squadre.

La scorsa stagione, il Tottenham non ha partecipato né alla Champions League né all’Europa League, quindi è pronto a mettersi alla prova. L’Olympique Marsiglia ha esordito l’anno scorso in Europa League, perdendo nella fase a gironi.

Con nessuna delle due squadre data una possibilità in Champions League la scorsa stagione, vedremo quale sfrutta appieno l’opportunità questa volta.

