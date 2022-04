Informazioni sul live streaming di Southampton vs Chelsea, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Chelsea @ Southampton

Record attuali: Chelsea 17-4-8; Southampton 8-10-12

Cosa sapere

Il Southampton cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie stagionale con il Chelsea. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET al St. Mary’s Stadium. Il Southampton è pronto a fermare una serie di quattro sconfitte consecutive in casa.

Sabato, Southampton e Leeds United hanno pareggiato 1-1, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, è stato tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma il Chelsea non era proprio all’altezza del Brentford nel secondo tempo quando si sono incontrati sabato. Il Chelsea ha subito una dura caduta per 4-1 contro il Brentford.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Southampton vs Chelsea

Southampton vs Chelsea Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET In cui si: Stadio di Santa Maria

Stadio di Santa Maria TV: Rete USA

Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Caesars scommesse sportive probabilità: Southampton +300; Disegna +265; Chelsea -111

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto sette delle ultime 11 partite contro il Southampton.