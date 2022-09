Informazioni sul live streaming di Real Madrid vs RB Leipzig, canale TV: come guardare la Champions League in TV, streaming online

La Champions League torna in azione mercoledì su Paramount+.

Chi sta giocando

Lipsia @ Real Madrid

Cosa sapere

Ci stiamo dirigendo verso la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e il Real Madrid giocherà contro l’RB Leipzig alle 15:00 ET mercoledì 14 settembre al Santiago Bernabéu. Il Real Madrid ha raccolto tre punti vincendo 3-0 sul Celtic nella gara precedente. Meno fortunato alla prima giornata, l’RB Leipzig ha perso 4-1 contro lo Shakhtar Donetsk la scorsa settimana. In questo momento, il Real Madrid (tre punti) è al secondo posto nel Gruppo F dietro allo Shakhtar Donetsk (tre punti), mentre l’RB Lipsia (zero punti) è al terzo posto nel girone. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone.

Una vittoria del Real Madrid garantirebbe loro almeno il secondo posto (a seconda delle regole del tie-break con lo Shakhtar Donetsk in caso di vittoria). L’RB Lipsia vuole una vittoria per tenerli fuori dagli ultimi.

