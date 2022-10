Informazioni sul live streaming di Liverpool vs. Brighton, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online, ora

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Brighton & Hove Albion @ Liverpool

Record attuali: Brighton & Hove Albion 4-1-1; Liverpool 2-1-3

Cosa sapere

Liverpool e Brighton & Hove Albion si incontreranno per l’andata della stagione alle 10:00 ET di sabato ad Anfield. Entrambi i club hanno concesso in media pochi gol (quello dei Reds, Brighton 0,83), quindi tutti i gol segnati saranno ben guadagnati.

Tre settimane fa, Liverpool ed Everton sono finite con un punto a testa dopo uno 0-0.

Nel frattempo, tre settimane fa, Brighton e Leicester City era tutto in parità a metà tempo, ma il Brighton si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 5-2.

Dopo un pareggio per 2-2 nella prima partita dell’anno scorso, il Liverpool √® uscito davanti al Brighton 2-0 nella seconda. Ci vorranno 90 minuti per ottenere un risultato simile.

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto sette delle ultime dieci partite contro Brighton & Hove Albion.