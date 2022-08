Informazioni sul live streaming di Leeds United vs Chelsea, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Chelsea @ Leeds United

Record attuali: Chelsea 1-0-1; Leeds United 1-0-1

Cosa sapere

Il Chelsea è 3-0-1 contro il Leeds United da dicembre 2020 e domenica avranno la possibilità di estendere quel successo. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 9:00 ET a Elland Road.

Domenica, Chelsea e Tottenham Hotspur hanno pareggiato 2-2, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, Leeds United e Southampton hanno finito con un punto a testa dopo un pareggio per 2-2.

I pareggi hanno completato il record del Chelsea sull’1-0-1 e quello del Leeds United sull’1-0-1. Tre punti sono in palio, quindi vedremo se una delle due squadre riuscirĂ a strapparli questa volta.

Come guardare

Chi: Leeds United contro Chelsea

Leeds United contro Chelsea Quando: Domenica alle 9:00 ET

Domenica alle 9:00 ET Dove: Via Elland

Via Elland Guadare: Rete USA

Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Leeds +490; Disegna +320; Chelsea -180

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto tre incontri e ha pareggiato un incontro nelle ultime quattro gare con il Leeds United.